„Az összes mellbimbóm felállt!” – véleményezte Liptai Claudia Veréb Tamásék produkcióját

Veréb Tamás és Freddie is duetteztek a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi élő adásában. A Time Of My Life című számot adták elő a Dirty Dancingből, amivel sikerült lenyűgözniük a zsűrit, főleg Liptai Claudiát.

Lehet, hogy nem így néztek ki, de tökmindegy, mert mi elhisszük. Mert ilyenkor csak a hangra tudsz támaszkodni, hogy vajon olyan-e. Hát annyira olyan volt, hogy megborzongtam, amikor először a Freddie hangját meghallottam, és aztán az összes mellbimbóm felállt, amikor meghallottam a Veréb Tomi hangját!

– jelentette ki a Liptai, mire Veréb azt felelte:

„Végre beírhatok valamit az önéletrajzomba.”

A zsűritagok maximális pontszámmal jutalmazták az énekesek produkcióját, Veréb azonban a műsor végén veszélyzónában találta magát: