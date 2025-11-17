sztárban sztár all starsveréb tamáshorváth tamás
Sztárban Sztár All Stars: korábbi évadgyőztes búcsúzott a műsorból

admin Grósz Petra
2025. 11. 17. 06:36

Két korábbi évadgyőztes került veszélyzónába a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában: 2016-ban Veréb Tamás, 2017-ben pedig Horváth Tamás nyerte el az év legsokoldalúbb előadója címet. A nézők szavazatai alapján végül Veréb jutott tovább, Horváth számára pedig véget ért a verseny. Távozása előtt az énekes azt mondta, egyáltalán nem szomorú, amiért Veréb Tamás ellen esett ki.

Tomi nekem egy nagyon-nagyon fontos ember, olyan szinten fontos, hogy az egyik kedvenc énekesem ebben az országban. Amikor ő évadgyőztes lett, én otthonról drukkoltam neki. Azt gondolom, akik ott vannak, azok elképesztő átalakuló emberek. Én be kell, hogy valljam, nekem már nagyon nehéz volt eltüntetnem Horváth Tomit, főleg most ezen a héten

– árulta el az énekes, hozzátéve: nagyon szurkol versenyben maradt társaink, és úgy érzi, a legjobbkor esett ki: „mehet Grincset csinálni a házból”.

