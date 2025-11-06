Saját műsort kap Aurelio a TV2-n

A budapesti Big Picture szakmai konferencián jelentett be több új TV2-s műsort a csatorna programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója, Fischer Gábor.

Ismét visszatér az Ázsia Expressz, a Kísértés, a Kincsvadászok VIP és a Farm VIP, de újra lesz Megasztár, A Nagy Duett és Dancing with the Stars is. Ahogy láthatunk majd a következő hónapokban Séfek Séfe-adásokat, sőt: a Házasság első látásra is folytatódik.

Lékai-Kiss Ramóna megkapta a Lakásvadászok című realityt, ahogy erről írják, „a műsorban hétről hétre az ország különböző régióiban három ingatlanos verseng a vevők kegyeiért, hogy kiderüljön, ki a hét legjobb értékesítője”.

Scripted reality nélkül se maradnak a nézők: Eskü, megváltozom! címmel Aurelio kap saját show-t.

További hírek: