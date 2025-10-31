„Nem az én korosztályom, de bombanő” – Sanya és Rita táncórára mentek, a férj a nulladik perctől a tánctanárt nézegette

A Házasság első látásra csütörtöki epizódjában azt láthatták a nézők, hogy Sanya és Rita táncórára látogattak, hátha ezzel is javítani tudnak valamit a kapcsolatukon. A tánctanár nem volt ismeretlen: Tóth Katica, a Dancing with the Stars profija fogadta őket tánctermében.

Sanyát lenyűgözte:

Megláttam Katicát, nagyon csinos volt… tehát nem az én korosztályom, de meg kell hagyni, nagyon bombanő.

A táncóra során Sanya úgy fogalmazott, felesége láthatóan élvezte a táncot, sőt, már túl is pörgött kicsit, de inkább hagyta, mert azt látta rajta, hogy jól érzi magát, felszabadult a helyzetben.