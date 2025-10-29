zalatnay sarolta
Zalatnay Sarolta: Ismertem Janis Joplint, mindennapos vendégek voltunk a Margaret Street 48. alatt

2025. 10. 29. 11:38
Janis Joplin kapcsán beszélgetett a Borssal Zalatnay Sarolta, akit nemrég Mészáros Árpád Zsolt utánzott lehengerlően a Sztárban Sztár All Starsban. Mint ismeretes, Cini 1967 és 1969 között lemezszerződéssel dolgozott Londonban, világsztárok között, akkor Sarolta Red művésznéven.

Személyesen ismerhettem Janis Joplint, akivel gyakorlatilag egy társaságba tartoztunk abban a két évben, amíg Londonban éltem. Szinte mindennapos vendégek voltunk a legendás londoni klubok valamelyikében és mindkettőnk törzshelye volt a Margaret Street 48. alatt található Speakeasy, ahol hajnalig folyt a jammelés és ahol úgy váltották egymást a világsztárok a színpadon, mint Jimi Hendrix a barátnőit. A legtöbben persze már pocsolya részegen, vagy rommá beállva érkeztek. Janist például soha nem láttam józanul vagy tisztán. A retinámba égett a kép, amint letesz egy vagy két üveg whiskyt a zongorára és énekelni kezd. A koncert addig tartott, amíg lassan, vagy gyorsan el nem szopogatta a tervezett mennyiséget.

Zalatnay azt meséli, különcnek számított abban a közegben, hiszen ő volt „az az akcentussal beszélő komcsi csaj, aki miniben járt, seprű-szerű műszempilla alól pislogtam rájuk”, miközben énekelt nekik.

Hogy miért tudtam nemet mondani a kábítószerekre? Mondhatom, hogy a sorozatos mandula és egyéb gyermekkori műtéteimnek köszönhetem, hogy ellent tudtam állni. Ugyanis akkoriban éterrel altattak, ami rettenetes emlékként kísértett engem. Féltem ettől a furcsa állapottól és semmi kedvem sem volt újraélni valamilyen más szer hatása alatt. Nagy volt a kísértés, hiszen mindenki csinálta körülöttem. Talán, ha tovább maradok Angliában… Mondjuk ki: ha 1969-ben nem parancsolnak haza, talán már nem élnék

– idézte föl emlékeit az énekesnő.

Kapcsolódó
„Játsszam a megsértett, önmagát kortalannak hazudó dívát?” – Zalatnay Sarolta megnézte, ahogy Mészáros Árpád Zsolt utánozta
Ő is értékelte a 40 pontos produkciót.

