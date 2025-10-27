„Így nézek ki?! Remélem, a gyerekek nem nézik!” – Zalatnay Saroltaként tarolt Mészáros Árpád Zsolt

Mészáros Árpád Zsolt Zalatnay Sarolta bőrébe bújt a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában: a Nem vagyok én apáca című örökzölddel állt színpadra. A produkcióval hatalmas sikert aratott, és kiderült, hogy Zalatnay is nézte otthonról.

Cini felhívott, hogy otthon nézi, kicsit lebetegedett. Szerintem jót kacagott magán. Lehet, soha többé nem hív föl engem.

– ecsetelte MÁZS, aki egy ponton meglátta magát a visszajátszásban, és csak annyit mondott: „Így nézek ki?! Jézusom… Remélem, a gyerekek nem nézik!”.

Hajós András értékelte a leghosszabban a látottakat:

Ugye, van egy fiatal művésznő, aki a hatvanas években szexin, vékonyan kezdi a karrierjét, aztán sok köbcentivel később másik formában előadja ezt a dalt… és nagyon örülök, hogy te ezt a korszakot választhattad. Ezt a tested választotta, MÁZS, ne haragudj, ezzel együtt kell élni. Van, akire Beyoncét öntöttek, vagy a Hairből egy szerepet – mi mások vagyunk. Ezt jól csináltad, mindegy, miért. Ha másoknak ér, hogy a hajlékonyságukkal, mozgékonyságukkal, a jó combjukkal, énekhangjukkal amerikai dívát utánoznak, akkor neked meg ér, hogy azzal, amid van, azzal dolgozz.

Végül 40 pontot zsebelt be a produkcióért a színész.

Az adásból végül Péterffy Lili esett ki: