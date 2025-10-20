Férjhez ment Antonio Banderas és Melanie Griffith lánya, Stella

Melanie Griffith és Antonio Banderas tavaly augusztusban tudatták, hogy lányuk, Stella menyasszony lett, gyerekkori barátja kérte meg a kezét. A színész nemrég az Instagram-oldalán osztott meg egy képválogatást, melynek legtöbb fotóján ő látható együtt a lányával – a közelmúltban, illetve jó pár évvel ezelőtt –, az utolsó felvételen pedig már örömapaként tűnik fel, öltönyben.

Stella lányom esküvője egy meghitt, izgalmas, vidám és örömteli családi összejövetel volt. Köszönet mindenkinek, aki ezt lehetővé tette

– írta bejegyzésében Banderas.