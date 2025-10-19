macskanyávogásbéka
Szórakozás

Keserves kiscica nyávogást hallott éjjel, de megdöbbentette a hang valódi forrása

24.hu
2025. 10. 19. 21:25
A macskatulajdonos egészen másra számított.

Két nőstény macska gazdájának izgalmas pillanatokban lehetett része, amikor az éjszaka közepén egy kismacska nyávogását hallotta az otthonában, annak ellenére, hogy nincsenek kölyökállatai – írja a Mirror.

A Cindy nevű nő TikTokon osztott meg egy videót, amelyben elmeséli, hogy hajnali kettőkor keserves nyávogásra ébredt, és elindult megkeresni a hang forrását. A felvételen jól hallható a határozottan kismacska nyivákolásnak hangzó hang, és habár Cindynek két felnőtt macskája van, arra gyanakodott, hogy az egyiknek születhetett egy alma, amiről nem tudott, vagy sikerült találniuk egy kiscicát valahol, amit hazahoztak.

A videón látható, ahogy Cindy elindul a folyosón, miközben a „kiscica” halk „nyávogása” hallatszik a távolból. Ahogy közeledik ahhoz a helyhez, ahol a háziállatai alszanak, több helyet is ellenőriz, mielőtt odaszegeződne a kamerája, ahol az egyik macskája fekszik. Az állat még arrébb is megy, de Cindy nem talál semmi mást az ágyban. Ezután a kameráját a bejárati ajtó melletti lábtörlőre fordítja, és meglátja az igazi bűnöst: egy békát.

Ezután a tiktoker elkáromkodta magát, majd elkapta a kétéltűt, ami tiltakozásból újra kiscicaszerűen elbrekegte magát. A videó itt megszakad, de valószínűleg a nő kivitte az állatot és szabadon engedte.

A béka által álcaként használt állatok is nagy megtévesztők: a hápogó kiscicák annyira nem ritkák, hogy már több példányt is megfigyeltek, míg legutóbb egy szellemnek tűnő macskáról írtunk, de a II. világháború alatt még a katonasághoz is beépült az egyikőjük. Egyébként, ha szeretnénk jóban lenni a négylábúakkal, kutatással megtámasztott tippeket adunk ahhoz, hogyan lehet velük kommunikálni.

@deets_aurora_nebula 2AM wake up call to the sound of a screaming kitten I don’t own, did my girls bring in another cat? 😳 I was tired and confused. #catsoftiktok #tabbycat #treefrog #kitten ♬ Blue Danube: Waltz - London Symphony Orchestra

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Horrorfilmbe illő volt Sarolta Auguszta, a „sosem volt brit királynő” életének utolsó néhány napja
Sokan nem tudják, mire való az olló nyele közti fém
Kényszerleszállást hajtott végre egy Air China járat, miután kigyulladt egy lítiumion-akkumulátor
Elnézést kért a légitársaság, amiért igazolást követelt egy elhunyt utaskísérőtől
Horrorfilmbe illő volt Sarolta Auguszta, a „sosem volt brit királynő” életének utolsó néhány napja
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik