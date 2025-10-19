Keserves kiscica nyávogást hallott éjjel, de megdöbbentette a hang valódi forrása

Két nőstény macska gazdájának izgalmas pillanatokban lehetett része, amikor az éjszaka közepén egy kismacska nyávogását hallotta az otthonában, annak ellenére, hogy nincsenek kölyökállatai – írja a Mirror.

A Cindy nevű nő TikTokon osztott meg egy videót, amelyben elmeséli, hogy hajnali kettőkor keserves nyávogásra ébredt, és elindult megkeresni a hang forrását. A felvételen jól hallható a határozottan kismacska nyivákolásnak hangzó hang, és habár Cindynek két felnőtt macskája van, arra gyanakodott, hogy az egyiknek születhetett egy alma, amiről nem tudott, vagy sikerült találniuk egy kiscicát valahol, amit hazahoztak.

A videón látható, ahogy Cindy elindul a folyosón, miközben a „kiscica” halk „nyávogása” hallatszik a távolból. Ahogy közeledik ahhoz a helyhez, ahol a háziállatai alszanak, több helyet is ellenőriz, mielőtt odaszegeződne a kamerája, ahol az egyik macskája fekszik. Az állat még arrébb is megy, de Cindy nem talál semmi mást az ágyban. Ezután a kameráját a bejárati ajtó melletti lábtörlőre fordítja, és meglátja az igazi bűnöst: egy békát.

Ezután a tiktoker elkáromkodta magát, majd elkapta a kétéltűt, ami tiltakozásból újra kiscicaszerűen elbrekegte magát. A videó itt megszakad, de valószínűleg a nő kivitte az állatot és szabadon engedte.

A béka által álcaként használt állatok is nagy megtévesztők: a hápogó kiscicák annyira nem ritkák, hogy már több példányt is megfigyeltek, míg legutóbb egy szellemnek tűnő macskáról írtunk, de a II. világháború alatt még a katonasághoz is beépült az egyikőjük. Egyébként, ha szeretnénk jóban lenni a négylábúakkal, kutatással megtámasztott tippeket adunk ahhoz, hogyan lehet velük kommunikálni.