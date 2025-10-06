Sárközi Ákos kihívta Rácz Jenőt a Sztárboxban

A Sztárbox ötödik versenynapján szokás szerint számos celeb a helyszínen szurkolt, így Sárközi Ákos is, aki tavaly vett részt a versenyben: a szuperdöntőig jutott, ott Varga Viktor győzte őt le.

A séf nyilatkozott a műsorban: először értékelte Schóbert Laráék címvédő meccsét, majd elmondta, kinek drukkol a mostani évadban (Miller Dávidnak és Kocsis Dénesnek). Arról, hogy mennyire maradt az élete része a boksz, azt mondta, nem sok ideje van lemenni az edzőterembe, otthon, bokszzsákkal képzi magát napi szinten. Arról is beszélt, hogy neki az élete része a küzdelem és a versenyzés, és ez most hiányzik az életéből.

„Milyen jó lenne, ha tudnánk valamivel segíteni, hogy legyen küzdelem az életedben” – mondta erre Szujó Zoltán, és érkezett rögtön Sárközi reakciója is:

Mindenféleképpen, szerintem tudnál, mert az az igazság, hogy az én fejemben megfordult már az, hogy én Jenővel nagyon régóta dolgozom együtt, szakmailag mindig egymással versengünk, és lehet, most jött el az a pont, hogy kihívom Rácz Jenőt? Nézzük meg, ki a rátermettebb, ki az ügyesebb, kinek van nagyobb tudása!

Szujó látszólag nagyon meglepődött a felvetésen, hogy a két séf valamilyen formában megküzdene egymással. Érdemes megjegyezni, hogy az egyszer sem hangzott el az interjú alatt, hogy bokszra gondoltak, bár minden esélye megvan. Rácz Jenő ugyanis korábban a Sztárbox 2023-as évadában szerepelt, nem is rosszul. Emlékezetes, hogy egyik meccsén kiütéssel győzött, Kabát Péter az ütés hatására elveszítette az eszméletét. Egészen a szuperdöntőig menetelt, ám Molnár Áront nem sikerült legyőznie, egy komolyabb sérülést is szerzett a színész ellen vívott meccsén.