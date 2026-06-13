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David Beckham is csillagot kapott Hollywoodban, felhördült miatta az internet népe

Frazer Harrison / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 06. 13. 12:13
Frazer Harrison / Getty Images

Sir David Beckham lett az első futballista, aki csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán. Az angol válogatott korábbi csapatkapitányát Los Angelesben tüntették ki, elismerve azt a karriert, amelynek során túllépett a profi futball világán, és a divat, az életmód és a popkultúra kiemelkedő alakjává vált.

A 2849. csillagot kapta, és úgy fogalmazott:

Be kell vallanom, hogy ez az egész meglehetősen szürreális. Megéltem már néhány lenyűgöző pillanatot a pályafutásom során, de itt lenni Los Angelesben, és egy csillagot kapni a világhírű sétányon valóban hihetetlen.

Az eseményen Tom Cruise is ott volt Beckham barátjaként.

A netezőknek nem tetszik

Már bárki kaphat csillagot? – olvasható tengernyi komment ezzel a felütéssel az X felületén Beckham ünnepsége után. Többen úgy fogalmaztak, a futballsztár nem tett annyit az Egyesült Államokban, amivel kiérdemelte volna a csillagot.

6 fotó

És hogy ki kaphat tulajdonképpen csillagot? Itt magyaráztuk el:

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