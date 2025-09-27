„Te életből felmentett, puhatestű toplúzer” – Rákay Philip heves posztban reagált Somogyi András Semjén-videójára

Hosszú posztban fejtette ki Rákay Philip a közösségi oldalán, mi a gondja Somogyi András humoristával.

A producer azzal indít, hogy „életből felmentett, puhatestű toplúzernek”, „ikszlábú, vastag combú, jóllakott napközis fejű, bagzó kanhörcsög p@fájú, csíkszájú Cyla-nőimitátornak” illetve „a jó ízlést hírből sem ismerő, disszociatív személyiségzavaros, selypegő, tehetségtelen retardált h@lyegyereknek” nevezi a komikust.

Ezután azonban váratlan fordulat következik: a fentieket nem gondolta komolyan. Rákay saját bevallása szerint arra szeretett volna rávilágítani, hogy Somogyi és a hozzá hasonló humoristák milyen stílusban alkotnak:

A fentieknél ugyanis te jóval durvábbakat tolsz az emberek arcába minden áldott nap, évek óta. Milliókat gyalázva cigányozol, pedofideszezel, nőiségében megalázod a miniszterelnök feleségét, gúnyolódsz Orbán Viktor kinézetén, felcsúti sz@rtartálynak, telepi trógernek nevezve őt, őrjöngve diktátorozol, dehumanizálsz, rágalmazol és megengedhetetlenül durva verbális abúzust követsz el minden egyes nyomorult videódban

– írja.

Rákay szerint a Somogyinál „fényévekkel tehetségesebb” Bödőcs Tibor is akkor veszítette el a varázsát, amikor a zsigeri gyűlöletszikra elkezdett felizzani a szemében. A producer ezután azt is kifejti, mi a valódi humorérzék: ez „csúcsintelligens absztrakciós stílust és képességet jelent, finom, elegáns, intelligens távolságtartást a célkeresztjébe kerülő történettől vagy személytől, ezért nem lehet jellemzője az átütő gyűlölet”.

Végül az is kiderült, mi váltotta ki a producerből a heves posztot: Somogyi tegnap posztolt egy videót, amiben Semjén Zsoltot megszemélyesítve beül egy Szőlő utcába tartó taxiba, hogy aztán készségesen megválaszolja a taxis Fidesszel kapcsolatos kérdéseit.

Legutóbb éppen tegnap sikerült új gyűlölet-videódban lepedofilezned Semjén Zsoltot, abban a Szőlő utcai álhírtejesztési ügyben, amelyről egyre nyilvánvalóbb, hogy egy jól szervezett, államellenes destabilizációs kísérlet egyik felvonása.

– írta Rákay.

