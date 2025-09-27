rákay philipsomogyi andtássemjén zsolt
Szórakozás

„Te életből felmentett, puhatestű toplúzer” – Rákay Philip heves posztban reagált Somogyi András Semjén-videójára

Mohos Márton // Somogyi András archívuma
24.hu
2025. 09. 27. 20:06
Mohos Márton // Somogyi András archívuma

Hosszú posztban fejtette ki Rákay Philip a közösségi oldalán, mi a gondja Somogyi András humoristával.

A producer azzal indít, hogy „életből felmentett, puhatestű toplúzernek”, „ikszlábú, vastag combú, jóllakott napközis fejű, bagzó kanhörcsög p@fájú, csíkszájú Cyla-nőimitátornak” illetve „a jó ízlést hírből sem ismerő, disszociatív személyiségzavaros, selypegő, tehetségtelen retardált h@lyegyereknek” nevezi a komikust.

Ezután azonban váratlan fordulat következik: a fentieket nem gondolta komolyan. Rákay saját bevallása szerint arra szeretett volna rávilágítani, hogy Somogyi és a hozzá hasonló humoristák milyen stílusban alkotnak:

A fentieknél ugyanis te jóval durvábbakat tolsz az emberek arcába minden áldott nap, évek óta. Milliókat gyalázva cigányozol, pedofideszezel, nőiségében megalázod a miniszterelnök feleségét, gúnyolódsz Orbán Viktor kinézetén, felcsúti sz@rtartálynak, telepi trógernek nevezve őt, őrjöngve diktátorozol, dehumanizálsz, rágalmazol és megengedhetetlenül durva verbális abúzust követsz el minden egyes nyomorult videódban

– írja.

Rákay szerint a Somogyinál „fényévekkel tehetségesebb” Bödőcs Tibor is akkor veszítette el a varázsát, amikor a zsigeri gyűlöletszikra elkezdett felizzani a szemében. A producer ezután azt is kifejti, mi a valódi humorérzék: ez „csúcsintelligens absztrakciós stílust és képességet jelent, finom, elegáns, intelligens távolságtartást a célkeresztjébe kerülő történettől vagy személytől, ezért nem lehet jellemzője az átütő gyűlölet”.

Végül az is kiderült, mi váltotta ki a producerből a heves posztot: Somogyi tegnap posztolt egy videót, amiben Semjén Zsoltot megszemélyesítve beül egy Szőlő utcába tartó taxiba, hogy aztán készségesen megválaszolja a taxis Fidesszel kapcsolatos kérdéseit.

Legutóbb éppen tegnap sikerült új gyűlölet-videódban lepedofilezned Semjén Zsoltot, abban a Szőlő utcai álhírtejesztési ügyben, amelyről egyre nyilvánvalóbb, hogy egy jól szervezett, államellenes destabilizációs kísérlet egyik felvonása.

– írta Rákay.

A producer-üzletemberről legutóbb annak kapcsán írtunk, hogy egy brit elitklub tagja lett.

Kapcsolódó
Ennyibe kerül a tagság abban a brit elit kluban, aminek Rákay Philip a tagja lett
Külön belépési díj van, valamint a tagoknak éves tagdíjat is kell fizetniük.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Csak gazdagokkal barátkozik a transznemű modell
Véget ért a Házasodna a gazda: Erika, Zsuzsi és Viktor is döntöttek, folytatják-e jelöltjeikkel az ismerkedést
Felfedezték az ételt, amely hozzájárulhatott a 117 évesen elhunyt nő hosszú életéhez
Ilyen még sosem volt: hármas döntő után avattak győzteseket a Nyerő Párosban
Embertelen lejáratókampányoktól tartva elhalasztja a Tisza a jelöltválasztás nyilvános részét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik