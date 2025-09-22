13 évesen elszökött, 15 év múlva összejött a rendőrrel, aki kereste

Roro Nicole 13 éves korában elszökött a bántalmazó családjától. A szülők értesítették a hatóságokat, de az első éjszaka senki nem talált rá a lányra, elbújt, mert attól tartott, senki nem hisz majd neki, ha arról beszélne, mi történik náluk otthon. Végül csak megtalálták, és nevelőszülőkhöz került, akik 18 éves koráig gondoskodtak róla.

Nicole a helyi serif hivatalában kezdett el dolgozni. Egyszer találkozott ott egy rendőrrel, aki, mikor először meglátta, csak bámulta. Mikor már lehetett tudni, a nő otthagyja ezt a munkahelyet, ugyanez a rendőr, Tyler odalépett hozzá, és beszélgetni kezdtek.

Barátok lette, egyre többet beszélgettek, és egy ilyen alkalommal Nicole elmesélte a szökése történetét. Ekkor jöttek rá, korábban már keresztezték útjaik egymást

Rám mered, és azt mondja: »Kerestelek téged«

– idézte fel a nő egy TikTok-videójában.

Arra is fény derült ekkor, hogy a szemközti házban rejtőzködött el rá ráadásul, ahol Tyler lakott.

Soha nem találkoztam vele a helyszínen, fogalmam sem volt róla, hogy köze volt hozzá

– mesélte a felvételen Nicole, mindkettőjüket ledöbbentette a dolog.

Pár hónappal később Nicole és Tyler elkezdett járni, nem sokkal később az eljegyzéásre is sor került, három gyereket nevelnek – írta a Mirror. A nő ma pedig azon a rendőrkapitányságon dolgozik, ahol Tyler dolgozott, mikor kereste őt.

A videó alatt többen megjegyezték, nagyon nagy közöttük a korkülönbség, de a nő azt válaszolta, tíz év egyáltalán nem sok.