az árulók - gyilkosság a kastélybanárpa attilasváby andrás
Szórakozás

Lecserélték Az Árulók játékmesterét: Árpa Attila kollégájának adhatta át a stafétát

Katona László / RTL
admin Csontos Kata
2025. 09. 15. 13:04
Katona László / RTL
Árulkodó bejegyzést tett közzé Instagram-oldalán.

Az RTL vasárnap jelentette be a szeptember 29-én induló Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban harmadik celebes évadának teljes szereplőgárdáját. A korábban ismert nevekhez – mint például Hajdú PéterSárközi Ákos és Szinetár Dóra – most csatlakozott többek között Kádár L. GellértMihalik Enikő és Puskás-Dallos Peti.

A játékmester személyéről azonban eddig hivatalosan nem tett említést a csatorna. Mint ismert, az eddigi évadokban Árpa Attila látta el ezt a feladatot, ám ő feltehetőleg a Nyerő Párost forgatta, amikor Az Árulókat rögzítették. Hétfői Instagram-posztjában látszólag meg is erősítette, hogy az idei szériát nem ő celebrálja.

A bejegyzésben arról ír, hogy Az Árulók amerikai változata öt jelölésből ötöt díjra váltott az Emmy-gálán. Gratulált ehhez a teljesítményhez, és kicsit promózta a hazai verzió két hét múlva induló évadát. Majd pedig sokatmondóan hozzáfűzte:

Én is nézni fogom….

Mivel egy videóajánlóban feltűnik Sváby András, aki korábban már kétszer is szerepelt a műsorban, így ezúttal minden bizonnyal ő mozgatja majd a szálakat a játékban. Már csak azért is ez a legvalószínűbb forgatókönyv, mert az idén 24 celeb költözik be a kastély szobáiba, és az immár teljessé vált névsorban nem szerepel Sváby neve.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Dolga lett volna az Emmy-gálán, de durván bedagadt Sofía Vergara szeme
Stohl András a TV2 stúdiójában randizott: „Fontos, hogy lássa, hogy élek”
Valaki színesre festette a mókusokat egy connecticuti kisvárosban
Sztárbox: Kamarás Iván padlóra került, Lakatos László technikai KO-val aratott győzelmet
„Más országokban ezt a teljesítményt meg szokták köszönni, minket meg úgy söpörtek le, mint a piszkot”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik