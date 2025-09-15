Lecserélték Az Árulók játékmesterét: Árpa Attila kollégájának adhatta át a stafétát

Az RTL vasárnap jelentette be a szeptember 29-én induló Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban harmadik celebes évadának teljes szereplőgárdáját. A korábban ismert nevekhez – mint például Hajdú Péter, Sárközi Ákos és Szinetár Dóra – most csatlakozott többek között Kádár L. Gellért, Mihalik Enikő és Puskás-Dallos Peti.

A játékmester személyéről azonban eddig hivatalosan nem tett említést a csatorna. Mint ismert, az eddigi évadokban Árpa Attila látta el ezt a feladatot, ám ő feltehetőleg a Nyerő Párost forgatta, amikor Az Árulókat rögzítették. Hétfői Instagram-posztjában látszólag meg is erősítette, hogy az idei szériát nem ő celebrálja.

A bejegyzésben arról ír, hogy Az Árulók amerikai változata öt jelölésből ötöt díjra váltott az Emmy-gálán. Gratulált ehhez a teljesítményhez, és kicsit promózta a hazai verzió két hét múlva induló évadát. Majd pedig sokatmondóan hozzáfűzte:

Én is nézni fogom….

Mivel egy videóajánlóban feltűnik Sváby András, aki korábban már kétszer is szerepelt a műsorban, így ezúttal minden bizonnyal ő mozgatja majd a szálakat a játékban. Már csak azért is ez a legvalószínűbb forgatókönyv, mert az idén 24 celeb költözik be a kastély szobáiba, és az immár teljessé vált névsorban nem szerepel Sváby neve.