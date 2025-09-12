Hősök és istenek testközelből – Megnéztük Európa legnagyobb immerzív színházi produkcióját

Képzeljünk el egy előadást, ahol nincsen klasszikus értelemben véve színpad és nincsen nézőtér sem. Egy olyat, ahol a közönség a különböző helyszínek között sétálva halad jelenetről jelenetre és az előadóművészek közvetlen közeléből élvezheti az előadást – ilyen különleges produkció sajtópróbáján járt Katz Dávid, a 24.hu riportere. A Walk My World a Recirquel társulat legújabb előadása és egyben Európa legnagyobb immerzív színházi produkciója, melyet novembertől láthat a közönség a Millenáris Nagycsarnokban. A monumentális előadásban Karthágó és Trója mitikus hőseinek története elevenedik meg, modern feldolgozásban, hatezer négyzetméteren, de, hogy pontosan hogyan, a nézőtől is függ.

A videó a Walk My World show támogatásával készült.