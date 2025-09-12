recirquelimmerzív színházwalk my world
Szórakozás

Hősök és istenek testközelből – Megnéztük Európa legnagyobb immerzív színházi produkcióját

Hirdetés admin Katz Dávid
2025. 09. 12. 07:29

Képzeljünk el egy előadást, ahol nincsen klasszikus értelemben véve színpad és nincsen nézőtér sem. Egy olyat, ahol a közönség a különböző helyszínek között sétálva halad jelenetről jelenetre és az előadóművészek közvetlen közeléből élvezheti az előadást – ilyen különleges produkció sajtópróbáján járt Katz Dávid, a 24.hu riportere. A Walk My World a Recirquel társulat legújabb előadása és egyben Európa legnagyobb immerzív színházi produkciója, melyet novembertől láthat a közönség a Millenáris Nagycsarnokban. A monumentális előadásban Karthágó és Trója mitikus hőseinek története elevenedik meg, modern feldolgozásban, hatezer négyzetméteren, de, hogy pontosan hogyan, a nézőtől is függ.

Walk My World a Recirquel társulat legújabb előadása és egyben Európa legnagyobb immerzív színházi produkciója.

 

A videó a Walk My World show támogatásával készült.

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
„Ő még tanítható, te már nehezebben” – Erika gazda leöregezte egyik udvarlóját, aki meg is sértődött
Schobert Norbi: Úgy számolom, van még 10 jó évem, utána jön a vegetáció
Muri Enikő a drogellenes DPK-ról: Amy Winehouse a legideálisabb példa arra, hogyan tehet tönkre valakit a drog
Kajdi Csaba a Megasztárról: Minek Tóth Gabinak érettségi? Nem elég az 500 szó, amivel magyaráz?
Kétmilliószor bliccelhették el az autópálya-matrica megváltását tavaly, a pótdíjak behajtását Mészáros Lőrinc ügyvédje végzi
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik