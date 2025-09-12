A Kísértésből kizárt Márk elmondta, együtt vannak-e még a menyasszonyával

A minap lapunk is hírül adta, hogy szabályt szegett A Kísértés idei évadának egyik szereplője, ami kizárást vont maga után: Márk berontott a tábortűz ceremóniára, ahol megkérte kedvese, Fanni kezét. A lány igent mondott, majd együtt távoztak a szigetről.

Márkot most a Blikk kereste meg a történtekkel kapcsolatban.

Nem hatott meg igazán a kizárás, hiszen sokkal boldogabban jöttem el a helyszínről, immár a menyasszonyommal. Fanni is szívesen jött velem, a kapcsolatunk pedig azóta is tart, együtt élünk, akárcsak a műsor előtt. Érezhetően javult azóta a kapcsolatunk, és noha van még hova fejlődnünk, sokkal türelmesebbek és kedvesebbek lettünk egymással, jobban odafigyelünk a másikra

– magyarázta a realityszereplő, aki azt is elárulta, hogy Fannival szeretnének majd összeházasodni, de az esküvő dátumát egyelőre még nem tűzték ki.

Mint mondja, párjával érdekes élmény a számukra, amikor az utcán idegenek mennek oda hozzájuk, hogy megkérdezzék, ők szerepeltek-e A Kísértésben. A férfi bevallása szerint általában pozitív reakciókat kapnak, a róluk szóló kommentek között azonban találkoznak durvább hangvételű írásokkal is.

A kommentek között azért akadnak keményebbek, de annyira nem vesszük magunkra, sőt, némelyiken még jól is szórakozunk.