Harry herceg most már inkább kibékülne a királyi családdal

Miután Harry herceg és felesége, Meghan Markle úgy döntöttek öt évvel ezelőtt, hogy maguk mögött hagyják a brit királyi családot, hosszú jogi csatározás vette kezdetét, ami most a végéhez közelít. Ott kezdődött minden, hogy a pár nem törődött bele abba, hogy a királyi család és egyéb magasrangú brit személyek védelméért felelős bizottság (RAVEC) csökkentette a számukra biztosított védelmi szintet. Ez a döntés annak nyomán született, hogy Harry és felesége a királyi családban betöltött szerepük feladása után Amerikába költözött. Az ügyben pénteken volt legutóbb fejlemény, a londoni fellebviteli bíróság a már meglévő, a herceg számára kedvezőtlen ítéletet helyben hagyta. A herceg most egy nagyinterjút adott a BBC-nek, amelyben arról beszélt, nyitott lenne arra, hogy kibéküljön a királyi családdal.

Szeretnék megbékélni a családommal. Nincs értelme tovább harcolni, az élet értékes

– mondta az interjúban a sussexi herceg, hozzátéve, azt sem lehet tudni, apjának, III. Károlynak mennyi ideje van még hátra (a 76 esztendős uralkodónál 2024 elején diagnosztozáltak daganatos megbetegedést).

A herceg korábban azon az állásponton volt, hogy az ő és a családja biztonsági szintjét abból a szándékból csökkentették le, hogy így kényszerítsék ki a visszatérésüket a Buckingham Palotába. Nem tudni, hogy még most is így gondolja-e, de ha mégis, úgy tűnik, ebbe beletörődött. Az interjúban beszélt arról is, hogy rengeteg nézeteltérése volt a családjával, de mára megbocsátott nekik, nem akar tovább harolni. Tudja ugyanakkor, hogy a könyve és sok egyéb dolog miatt a hozzátartozóinak egy része soha nem fog megbocsátani neki.

A bírósági ítéletről és annak következményeiről azt mondta, nagyon le van sújtva, nem is annyira az eredmény miatt, inkább azok miatt, akik ezt intézték. Biztos benne, hogy akik ártani akarnak neki, azok a legújabb fejleményeket győzelemként élik meg. A kérdésre, hogy kérte-e az apja, III. Károly királyt, hogy közbenjárjon az ügye érdekében azt mondta: „Soha nem kértem, hogy avatkozzon be, arra kértem, hogy álljon félre az útból, hagyja, hogy a szakértők végezzék a munkájukat”.

A jelenleg a tengerentúlon élő herceg azt mondta, szereti a hazáját, szereti Nagy-Britanniát, ám az ő és családja biztonsági őrizetével kapcsolatos vita miatt jelenleg nem hajlandó feleségével és gyerekeivel együtt Nagy-Britanniába utazni. „Nagyon szomorú, hogy nem tudom megmutatni a gyerekeimnek a hazámat” – tette hozzá.

A legutóbbi bírósági döntéssel és a komplett biztonsági garanciákkal kapcsolatos ügyről a Buckingham Palota annyit közölt, hogy „a bíróságok többször és alaposan megvizsgálták ezeket a kérdéseket, és minden alkalommal ugyanarra a következtetésre jutottak”.