harry hercegvilmos herceg
Szórakozás

Harry herceg megérkezett az Egyesült Királyságba, ide vezetett az első útja

Max Mumby / Indigo / Getty Images
admin Grósz Petra
2025. 09. 08. 16:32
Max Mumby / Indigo / Getty Images

Nemrég a Daily Mail számolt be arról, hogy Harry herceg négy napra az Egyesült Királyságba utazott. Miután megérkezett a London-Heathrow-i repülőtérre, egyenesen a windsori kastélyban található Szent György-kápolnába kísérték, ahol koszorút és virágot helyezett el néhai nagyanyja, II. Erzsébet királynő sírjánál. A brit királynő épp három évvel ezelőtt – 2022. szeptember 8-án – hunyt el.

A portál szerint mindeközben Vilmos herceg és Katalin hercegné Sunningdale-ben vettek részt egy (szintén a három éve elhunyt II. Erzsébet tiszteletére rendezett) eseményen, azaz a windsori és a walesi herceget mindössze egy 16 perces autóút választotta el egymástól.

A Daily Mail azt írja, Harry herceg több eseményre is hivatalos négynapos látogatása során, bátyjának, Vilmos hercegnek azonban ezen alkalmakkor máshol lesznek elfoglaltságai. Arról egyelőre nincs hír, hogy Harry herceg édesapjával, III. Károly királlyal találkozik-e majd – apa és fia legutóbb tavaly februárban találkoztak, nem sokkal azután, hogy kiderült a király rákbetegsége.

Harry egyébként évek óta próbálja felülbíráltatni a brit kormány, pontosabban a királyi család és egyéb magasrangú emberek védelméért felelős bizottság (RAVEC) döntését, melynek értelmében 2020-ban csökkentették a sussexi hercegi pár biztonsági szintjét. Ugyan a Legfelsőbb Bíróság korábban elutasította a kérelmét, most úgy tudni, a herceget Heathrow-ban egy aktív szolgálatban lévő, a királyi család és speciális védelmi egységéhez tartozó rendőrtiszt vette fel, ami arra utal, hogy az Egyesült Királyságban személyre szabott rendőri védelmet élvez.

Kapcsolódó
Meghan Markle eddig soha nem látott családi videókkal köszöntötte Harry herceget apák napján
Ritka alkalom, hogy a nyilvánosságra hozott felvételeken gyerekeik arca is látszódik.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025

Friss

Népszerű

Összes
Dietz Gusztáv Laky Zsuzsi Sztárbox-vereségéről: Engem viselt meg jobban, és elsősorban magamra haragszom
Ceglédi Zoltánnal, Hajdú Péterrel és Sárközi Ákossal jön az új Árulók-évad
25 éve már járt hazánkban Natalia Oreiro, Csiszár Jenő interjúztatta: „Beugranék vele az ágyba. Van egy-két pont, amit nem ismerek”
Mégsem házasodik össze József gazda és 21 éves barátnője: közbeléptek a szülők
„Két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat” – igazgatói szobában rendezett orgiákról beszél a gyermekvédelmi szakember
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik