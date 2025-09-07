„Nem véletlenül utálja őt fél Magyarország” – kiakadt Tóth Gabi kritikáját hallva a Megasztár hazaküldött versenyzője

A Megasztár szombat esti válogatóján Selyem Jázmin író is bemutatkozott a zsűrinek. Zalatnay Sarolta Nem vagyok én apáca című számát adta elő, amivel nem nyerte el a mesterek tetszését. Bár Marics Peti jelezte Herceg Erikának, hogy Selyem előadása szerinte jobban hajlik a továbbjutás felé, mint egy korábbi produkció, amire igent mondott az énekesnő, utóbbi ezúttal nem volt hajlandó igent adni. A mesterek végül hazaküldték az írót, akitől Tóth Gabi úgy búcsúzott:

Az az igazság, hogy se ritmusérzék, se hang sajnos, az íráshoz viszont nagyon sok sikert neked a jövőben, mert az egy nagyon szép szakma, köszönjük!

Selyem nem vette jó néven Tóth Gabi kritikáját, a kulisszák mögött kijelentette, hogy örökre megutálta az énekesnőt.

El se kezdtem énekelni, elkezd pofákat vágni. Hogy jön ő ahhoz? Mit képzel magáról? Hogyha nem jön ebbe a műsorba annak idején, akkor egy panelhiteles, maximum bolti eladó lenne, abból is a bunkóbbik fajta. Tóth Gabi hazudott, van ritmusérzékem és hangom is van. Egyetlenegy hamis hangot nem énekeltem. Bármikor tudok énekelni úgy népdalokat, mint ő. Ennyi, nem véletlenül utálja őt fél Magyarország. Nem az emberek szeretete rakta őt oda, ahol van. Mi lenne egy nyolc általánost végzett senki?

– kritizálta a mestert az író, aki a válogatók ideje alatt egy TikTok-videóban Ördög Nórának is beszólt: azt pedzegette, hogy vajon a „gusztustalan, férfi kinézetű Ördög Nóra” parancsolta-e meg a közönségnek, hogy ne tapsoljanak neki.

A videó Szépréthy Roland jóvoltából Ördög Nórához is eljutott. A műsorvezetők a tegnap esti adásban együtt felhívták a kiejtett versenyzőt, Ördög pedig tisztázta, hogy neki nincs akkora hatalma a tehetségkutatóban, hogy a tapsról rendelkezzen, megkérte viszont Selymet, hogy jöjjön vissza, és személyesen is beszéljék meg a történteket. Utóbbi erre némi hatásszünet után azt felelte, gondolkodik az ajánlaton.