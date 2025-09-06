ázsia expressznémeth viniádám sofi
Hazatérve szakított az Ázsia Expressz első kieső párja

TV2
admin Grósz Petra
2025. 09. 06. 10:50
TV2

Németh Vini és Ádám Sofi voltak az Ázsia Expressz aktuális évadának első kiesői. Az adást követő kibeszélőműsorból kiderült, hogy a páros mostanra szakított, a miérteket azonban egyikük sem kívánta taglalni.

Nem a műsor miatt mentünk szét. A fiatalember élni szeretne, és most olyan az életvitele, amit én nem nagyon fogadnék el

fogalmazott a kibeszélőben az énekesnő.

A témában nemrég Németh Vini nyilatkozott a Borsnak, aki elárulta, hogy a kiesésüket követően egy idilli korszak vette kezdetét a kapcsolatukban, ez idő alatt csak egymásra koncentráltak, de aztán másként alakultak a dolgok.

A kiesésünk másnapján már utaztunk is haza, de tényleg csak a szűk családunk tudta, hogy végeztünk Ázsiával. Nagyjából egy hónapig csak egymással foglalkoztunk. Semmiféle zavaró tényezőt nem engedtünk be közénk. Csodálatos volt ez a kis nyugi, de aztán nagyon hirtelen be-, vagy inkább visszarobbantak az emberek az életünkbe…

– osztotta meg a lappal a rapper, aki szerint hatalmas terhet rótt a kapcsolatukra, hogy a nyugi után hirtelen megint rengeteg ember vette körül őket minden szinten.

Az a sok ember pedig már nem akart minket együtt… Sok barátunk nem támogatta a kapcsolatunkat, és nem bírtuk ki ezt az éles váltást. Nem vagyunk rosszban Sofival, és remélem, később akár baráti kapcsolat is kialakulhat közöttünk. Én szeretném, de benne egyelőre más lefolyása van a történetnek…

