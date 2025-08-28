laky zsuzsikulcsár edinasztárbox
Laky Zsuzsi a Kulcsár Edina elleni bokszmeccséről: Nehezebb lenne, ha nagyon szimpatizálnék vele

RTL
admin Csontos Kata
2025. 08. 28. 13:36
RTL
A Sztárbox első adásában lépnek majd ringbe.

A bevonulástól fél, a meccset azonban várja Laky Zsuzsi, aki szeptember 7-én, a Sztárbox első idei adásában csap majd össze Kulcsár Edinával. Bár Laky korábban azt mondta, „nem egyszerű megütni valakit, főleg, ha ismered és szereted”, most egészen másképp nyilatkozott ellenfeléről az RTL kamerái előtt.

Nehezebb lenne, hogy ha nagyon szimpatizálnék az ellenfelemmel, de ez itt annyira nincs meg szerintem egyik részről sem, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így nem lesz olyan nehéz.

Laky és Kulcsár egyébként a Sztárboxon kívül a jövő hétfőn induló Nyerő Párosban is együtt szerepelnek. A sztárpár-showból minden bizonnyal jobban kirajzolódik majd, milyen kettejük viszonya.

Mint ismert, Laky Zsuzsi férje, Dietz Gusztáv régebben ketrecharcos volt, így ő is segíti az egykori szépségkirálynő felkészülését.

Guszti abszolút mentálisan tud engem támogatni, meg el szoktunk menni sparringolni. Ő bár nem bokszoló, de küzdősportoló, volt MMA-meccseken és bokszedzésen, ettől függetlenül mindig kihangsúlyozza, hogy nem bokszedző. Mentálisan nagyon próbál engem helyretenni, meg önbizalmat adni nekem. Úgyhogy mindenképpen ott lesz a sarkamban, ragaszkodom hozzá.

