Laky Zsuzsi a Kulcsár Edina elleni bokszmeccséről: Nehezebb lenne, ha nagyon szimpatizálnék vele

A bevonulástól fél, a meccset azonban várja Laky Zsuzsi, aki szeptember 7-én, a Sztárbox első idei adásában csap majd össze Kulcsár Edinával. Bár Laky korábban azt mondta, „nem egyszerű megütni valakit, főleg, ha ismered és szereted”, most egészen másképp nyilatkozott ellenfeléről az RTL kamerái előtt.

Nehezebb lenne, hogy ha nagyon szimpatizálnék az ellenfelemmel, de ez itt annyira nincs meg szerintem egyik részről sem, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így nem lesz olyan nehéz.

Laky és Kulcsár egyébként a Sztárboxon kívül a jövő hétfőn induló Nyerő Párosban is együtt szerepelnek. A sztárpár-showból minden bizonnyal jobban kirajzolódik majd, milyen kettejük viszonya.

Mint ismert, Laky Zsuzsi férje, Dietz Gusztáv régebben ketrecharcos volt, így ő is segíti az egykori szépségkirálynő felkészülését.