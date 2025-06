Laky Zsuzsi a Kulcsár Edina elleni meccséről: Nem egyszerű megütni valakit, főleg, ha ismered és szereted

Laky Zsuzsi és Kulcsár Edina is megmérkőznek egymással a Sztárbox ősszel induló új évadában. A 2003-as Miss Európa győztese nemrég a Blikknek mesélt arról, hogyan készül a meccsre.

Amikor jött a felkérés, szinte egyértelmű volt a válasz is, hogy igen, szeretném magam kipróbálni. Ez egy nagyon jó kihívás számomra, és egyben egy nagy teher is. A család mellett eddig is jártam edzésekre, de más típusú munkát végeztem, mint amire most van szükség. Az állóképesség és az erőnlét is kiemelten fontos lesz, sokat gyógytornázok és sportmasszőr segítségét is igénybe veszem. Számomra szerencsés, hogy nyáron van a felkészülés, a vakáció ideje alatt a gyerekek programját és hollétét is könnyebb megoldani