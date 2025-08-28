l.l. junior
L.L. Junior: Utálok randizni, nagyon nehezen veszem rá magam az ismerkedésre

Mohos Márton / 24.hu
admin Csontos Kata
2025. 08. 28. 09:02
Mohos Márton / 24.hu
Nemrég szakított a háttértáncosával, azóta szingli.

Lebetegedett L.L. Junior, ezzel kapcsolatban kereste fel őt a Tények Plusz riportere. A telefonos interjúban az énekes elmondta, hangszálgyulladásra, kezdődő tüdőgyulladásra gyanakszik, és antibiotikumkúrát szed, emiatt most kényszerpihenőn van.

Egészségi állapota mellett a szerelmi életére is kitértek a riportban. A rapper nemrég összejött az egyik háttértáncosával, de a kapcsolat viharosan alakult, a közösségi oldalaikon közzétett posztjaik alapján többször szakítottak. L.L. Junior később a munkakapcsolatukat is beszüntette.

Jelenleg nincs kapcsolatom, úgyhogy nagyon nehéz. Utálok ismerkedni, meg randizni, meg minden. Legutóbb véget ért egy kapcsolatom, ami pár hónapig tartott, de nagyon nehezen veszem rá magam az ismerkedésre: bizalom, felépítés, mivel foglalkozik… Áh, most annyira nincs kedvem ezekhez, úgyhogy teljesen a munkámra és a családomra koncentrálok

– mondta el a TV2 esti műsorában az előadó, akit állítólag rengeteg nő ostromol.

Akik ostromolnak, azok nagy vadászösztönt bennem nem gerjesztenek vagy ébresztenek fel. Inkább a személyes találkozókat szeretem, amikor látod, hogy működik a kémia, megcsillan az a kis csibészség a szemében, vagy lehet látni azt a pici kis pluszt

– tette hozzá.

Kapcsolódó
L.L. Junior kirúgta a táncosát, akivel korábban egy párt alkottak
A rapper produkciós cége erkölcsi és szakmai összeférhetetlenségre hivatkozott Frey Tímea munka- és jogviszonyának megszüntetésekor.

