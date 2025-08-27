taylor swiftdonald trumptravis kelcemeghan markle
Trump ugyanazt kívánta Taylor Swift vőlegényének, amit egykor Harry hercegnek

Andrew Harnik / Getty Images
admin Csontos Kata
2025. 08. 27. 12:51
Andrew Harnik / Getty Images

Kedden felrobbantotta az internetet, hogy Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezték egymást. A hírt akkor jelentették be, amikor Donald Trump éppen sajtótájékoztatót tartott, így egy újságíró megkérdezte tőle, mit szól a lánykéréshez.

Nagyon sok szerencsét kívánok neki

– mondta az elnök, az amerikaifocista Kelce-re utalva, majd hozzátette:

Úgy gondolom, hogy ő egy nagyon jó játékos, egy nagyszerű srác. Szerintem ő [Taylor Swift] egy fantasztikus ember. Szóval sok szerencsét kívánok nekik.

Swift a tavalyi elnökválasztás előtt nyilvánosan a demokrata jelöltet, Kamala Harrist támogatta, ezért Trump csupa nagybetűvel kiposztolta, hogy utálja Taylor Swiftet.

Érdekesség, hogy az elnök nagyon hasonló „jókívánságot” fogalmazott meg, amikor Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban Joe Biden demokratikus elnökjelölt mellett állt ki.

Nem vagyok nagy rajongója [Meghan Markle-nek]. Azt mondanám, és valószínűleg ezt nem először hallja, hogy sok szerencsét kívánok Harrynek, mert szüksége lesz rá

mondta akkor Donald Trump.

TÉVÉMŰSOROK

