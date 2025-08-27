nagyházi lőrinc
Szórakozás

10 hónap alatt negyven kilót fogyott Nagyházi Lőrinc

TV2
admin Csontos Kata
2025. 08. 27. 09:19
TV2
A mélypontján 130 kiló volt a Kincsvadászok műkereskedője.

A héten a Kincsvadászok szereplői mérik össze tudásukat a Hal a tortánban. Nagyházi Lőrinc családja az alsóbogáti kiskastélyban várta a vendégeit, és debreceni származású édesapja receptje alapján készített el egy tésztából és krumpliból álló zsíros fogást. Ez azonban nála szinte egész évben tiltólistás, évente csupán egyszer-kétszer készíti el, ugyanis általában diétázik.

2015-ben volt az igazi mélypontom, akkor 130 kiló voltam, de egy zsír- és szénhidrátmentes diétát szigorúan betartva 10 hónap alatt negyven kilót fogytam, és igyekszem azóta is tartani a súlyomat több-kevesebb sikerrel. Ez hajtósabb időszakban nem mindig sikerül. A legjobb formámban akkor voltam, amikor 85 kiló körül lehettem. Most megint három számjegyű a súlyom, ezért a Hal a tortán forgatása óta újra diétázom, és cukormentes dolgokat sem eszem, valamint crossfitezek, hogy formába lendüljek

mesélte a Best magazinnak.

