10 hónap alatt negyven kilót fogyott Nagyházi Lőrinc

A héten a Kincsvadászok szereplői mérik össze tudásukat a Hal a tortánban. Nagyházi Lőrinc családja az alsóbogáti kiskastélyban várta a vendégeit, és debreceni származású édesapja receptje alapján készített el egy tésztából és krumpliból álló zsíros fogást. Ez azonban nála szinte egész évben tiltólistás, évente csupán egyszer-kétszer készíti el, ugyanis általában diétázik.

2015-ben volt az igazi mélypontom, akkor 130 kiló voltam, de egy zsír- és szénhidrátmentes diétát szigorúan betartva 10 hónap alatt negyven kilót fogytam, és igyekszem azóta is tartani a súlyomat több-kevesebb sikerrel. Ez hajtósabb időszakban nem mindig sikerül. A legjobb formámban akkor voltam, amikor 85 kiló körül lehettem. Most megint három számjegyű a súlyom, ezért a Hal a tortán forgatása óta újra diétázom, és cukormentes dolgokat sem eszem, valamint crossfitezek, hogy formába lendüljek

– mesélte a Best magazinnak.