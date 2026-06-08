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Belföld

Forsthoffer Ágnes: Elengedhetetlen a vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata

Forsthoffer Ágnes
Hegedüs Róbert / MTI
Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 08. 07:35
Forsthoffer Ágnes
Hegedüs Róbert / MTI
Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án.
A vagyonnyilatkozati rendszer átfogó reformját sürgeti az Országgyűlés elnöke.

A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen nemcsak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése vagy a közvélemény információigényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is – közölte az Országgyűlés elnöke vasárnap a Facebook-oldalán.

Forsthoffer Ágnes azt írta: a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos, évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát.

Teljesen nyilvánvaló, hogy a hatályos vagyonnyilatkozati rendszer egy korrupcióban érdekelt hatalom érdekét szolgálta

fogalmazott a házelnök.

Hangsúlyozta, hogy a következő, a jövő év elején benyújtandó vagyonnyilatkozatok már egy új rendszerben kell, hogy készüljenek.

Hozzátette, hogy a Tisza képviselői közül legtöbben olyan szakemberek, akik komoly szakmai pályafutás után, stabil vagyoni helyzettel léptek a politikába.

Nem gazdagodni jöttek, hanem szolgálni

írta Forsthoffer Ágnes.

(MTI)

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