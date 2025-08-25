Szőke frizurával fotózták le Katalin hercegnét

Nemrég a People szúrta ki, hogy Katalin hercegné jelentős változtatást eszközölt a megjelenésében: walesi hercegi pár és gyerekeik a minap egy templomban tettek látogatást a Balmorali kastély közelében, amikor pedig hazafelé tartottak, egy paparazzo lefotózta az autóban ülő hercegnét, aki szőke frizurát viselt.

Vilmos herceg felesége noha több árnyalatot is kipróbált már, szőkén még sosem láthattuk, korábban mindig barnán viselte a haját.

A hercegi párról legutóbb akkor írtunk, amikor kiderült, hogy új házba költöznek, érkezésük miatt azonban két családnak is el kell hagynia környékbeli otthonát.