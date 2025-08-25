katalin hercegné
Szórakozás

Szőke frizurával fotózták le Katalin hercegnét

Chris Jackson / Getty Images
admin Grósz Petra
2025. 08. 25. 18:27
Chris Jackson / Getty Images

Nemrég a People szúrta ki, hogy Katalin hercegné jelentős változtatást eszközölt a megjelenésében: walesi hercegi pár és gyerekeik a minap egy templomban tettek látogatást a Balmorali kastély közelében, amikor pedig hazafelé tartottak, egy paparazzo lefotózta az autóban ülő hercegnét, aki szőke frizurát viselt.

Jeff J Mitchell / Getty Images

Vilmos herceg felesége noha több árnyalatot is kipróbált már, szőkén még sosem láthattuk, korábban mindig barnán viselte a haját.

A hercegi párról legutóbb akkor írtunk, amikor kiderült, hogy új házba költöznek, érkezésük miatt azonban két családnak is el kell hagynia környékbeli otthonát.

