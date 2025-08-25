csordás ákos
Kislánya elvesztéséről beszélt Csordás Ákos, az X-Faktor egykori versenyzője

2025. 08. 25. 12:51
Azt mondja, egy ilyen tragédián nem lehet túl lenni.

Csordás Ákos 21 éves volt, amikor 2013-ban az X-Faktorban a negyedik helyen végzett. A tehetségkutató verseny után szerepelt A Konyhafőnök VIP-ben, rendőrnek állt, majd köztisztviselő lett, ám az éneklést sosem hagyta abba, jelenleg a komáromi Magyar Lovas Színházban játszik. Másfél éve ikergyerekei születtek, egyikük azonban nem sokkal később meghalt.

Egy ilyen tragédián nem lehet túl lenni, csak együtt tud élni vele az ember. Elő-előbukkan a legváratlanabb helyzetekben. Amikor két babát vártunk, rengeteg ikres tartalmat néztünk, erre készültünk. Most szinte mindenhol ikres szülőket látok, ami azért nem könnyű

nyilatkozta a Blikknek Csordás Ákos, aki annak idején azért osztotta meg közösségi oldalán kislánya, Luca elvesztésének hírét, hogy ezzel minimalizálja a fájdalmas emlék felidézését.

„A csodálatos, gyönyörű kislányunk emléke örökké a szívünkben él majd. A fájdalmat pedig a testvére, Marcell és a szerető családunk, a barátaink támogatása teszi majd elviselhetőbbé” – írta akkor az énekes.

Kisfiuk nevelésében kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy Marcell vállát ne nyomja a tragédia terhe, hiszen nem szeretnék, ha testvére elvesztése bármiféle traumaként nehezedne rá.

Nagyon büszkék vagyunk rá, hihetetlenül szeretetteljes, vicces, vidám kisfiú. Persze, akaratos is, nem is kicsit, és egyre erőteljesebben próbálja érvényesíteni az akaratát. Nem szeretnénk, ha később azt gondolná, mindenben jobban kell teljesítenie, csak hogy valamiféle hiányt pótoljon bennünk vagy ellensúlyozni próbálja a veszteségünket. Nem titkoljuk előtte, mi történt, és bízunk benne, hogy mire akkora lesz majd, hogy megértse, mi is kevesebb fájdalommal tudunk vele beszélni a testvéréről

– mondta el Csordás Ákos, hozzátéve: Marcell imádja a rockzenét, édesapja nagy örömére.

