Merő Péter lefagyott a Szerencsekerékben: csak három betűnyi segítséget kapott a fődíj játékban

2025. 08. 23. 08:58
A Szerencsekerék péntek esti adásában Merő Péter jutott el a fődíj játékig, ám az utolsó feladvány kifogott rajta. A „nyuszimennyország” témakörben megadott szórejtvényből mindössze három betű villant fel a képernyőt, miután megjelentek a szerkesztők által megadott, illetve a divattervező által tippelt magán- és mássalhangzók. Bár Merő próbálkozott, végül még Kasza Tibi sem jött rá a megfejtésre, ami a „káposztaágyás” volt.

A divattervező így több mint 2 és félmillió forintot bukott az adás végén.

A műsor csütörtöki részében jóval nagyobb szerencséje volt a fődíj játékig jutó játékosnak:

Balogh Eleninek a hangja is elcsuklott: pénznyereménye mellett egy új autóval is gazdagabb lett a Szerencsekerék játékosa
A szerencselány együtt örült a versenyzővel.

