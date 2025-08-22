nyári dia
Nyári Diát egyszer vécés néninek nézték a kedvenc kék ruhájában

Sárosi Zoltán / RTL
admin Grósz Petra
2025. 08. 22. 10:14
Sárosi Zoltán / RTL

Nyári Dia nemrég Korn Anitával beszélgetett a Ruhastory című műsorban, melynek alkalmával az is szóba került, hogy az egyik kedvenc kék ruhájában megesett vele, hogy vécés néninek nézték – szúrta ki a story.hu.

Határozottan emlékszem, hogy egyszer, amikor az Anna kávéházban voltunk a Váci utcában, egy fehér tornacipővel volt rajtam. Jöttek le a mosdóba a német turisták, és kérdezték, hogy kell-e fizetni a vécéért… Mert én közben pont lögyböltem le a mosdókagylót, mert utálom, ha bárhol hajszál van

– emlékezett vissza a színésznő.

És akkor így mondtam, hogy »nem, tessék csak menni!«, mire ők, hogy köszönik szépen, de azért raktak le nekem aprót. Akkor esett le… Kérdeztem édesanyámat, hogy úgy nézek ki, mint egy vécés néni?! Mire azt mondta, hogy szerinte határozottan nem. De ha közben ránézek erre a ruhára, valamiért meg értem…

– tette hozzá.

Az említett ruha nem sokkal a 12. perc előtt kerül elő az adásban:

Kapcsolódó
Adrien Brody egy dolgot kért Nyári Diától, mikor a színésznő szelfizni akart vele
A magyarországi forgatás idején történt mindez.

TÉVÉMŰSOROK

