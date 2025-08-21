Kirsten Dunst elmondta, hogyan kell helyesen ejteni a nevét

Kirsten Dunst nemrég a Town & Country magazinnak adott interjút, melynek alkalmával az is szóba került, hogy az emberek rendszeresen rosszul mondják a nevét.

Kirstennek hívnak, igen. De kit érdekel? (…) Mindenki elrontja a nevem. Szóval feladtam, nem érdekel.

Mint mondja, már hallgat a „Krisztinre” és a „Körsztinre” is, de valójában „Kirsztinnek” kell ejteni a nevét.

Nem hibáztatom ezért az embereket. Angliában nem igazán szokták helyesen mondani a nevemet. Az utolsó forgatásomon is mindenki rosszul mondta, de voltak ott svédek és magyarok is. Az ember egyszerűen feladja

– tette hozzá a színésznő, akinek a nevével annak idején, a Pókember forgatásán volt, aki nem is bajlódott, helyette egy degradáló becenéven szólította őt az illető.