Tarján Zsófi visszaszólt az édesanyját, Hernádi Juditot „listázó” Deutsch Tamásnak

Szerdán lapunk is beszámolt arról, hogy Deutsch Tamás hosszú Facebook-posztban sorolta fel azokat a könnyűzenei előadókat, akik szerinte az elmúlt 35 évben kivették a részüket a „mocskos Fidesz” skandálásából. A fideszes európai parlamenti képviselő listáján Hernádi Judit neve is olvasható, amihez a színésznő lányának, Tarján Zsófinak is volt egy-két szava.

Kedves Deutsch Tamás! Ha már listázunk: Hernádi Judit nem könnyűzenei előadó, hanem az ország egyik legjobb színésznője. Nekem a legjobb… Jó egészséget!

– üzente Deutschnak az énekesnő szintén egy Facebook-bejegyzésben.