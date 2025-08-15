hernádi judittarján zsófideutsch tamás
Tarján Zsófi visszaszólt az édesanyját, Hernádi Juditot „listázó” Deutsch Tamásnak

TV2, Ivándi-Szabó Balázs / 24 és Varga Jennifer / 24.hu
admin Grósz Petra
2025. 08. 15. 15:51
TV2, Ivándi-Szabó Balázs / 24 és Varga Jennifer / 24.hu

Szerdán lapunk is beszámolt arról, hogy Deutsch Tamás hosszú Facebook-posztban sorolta fel azokat a könnyűzenei előadókat, akik szerinte az elmúlt 35 évben kivették a részüket a „mocskos Fidesz” skandálásából. A fideszes európai parlamenti képviselő listáján Hernádi Judit neve is olvasható, amihez a színésznő lányának, Tarján Zsófinak is volt egy-két szava.

Kedves Deutsch Tamás! Ha már listázunk: Hernádi Judit nem könnyűzenei előadó, hanem az ország egyik legjobb színésznője. Nekem a legjobb… Jó egészséget!

üzente Deutschnak az énekesnő szintén egy Facebook-bejegyzésben.

