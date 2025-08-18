Sztárbox: öt korábbi és egy új versenyző is ringbe lép az idei évad gálamérkőzésein

A hétvégén derült ki, hogy visszatér az RTL-re Vadon Jani: Szépréthy Rolandtól veszi át a kommentátori teendőket a Sztárbox őszi évadában Kovács Kokó István mellett.

Az RTL még júniusban leplezte le az idei évad versenyzőit, ám, mint kiderült, idén is lesznek gálameccsek.

Schóbert Lara Dárdai Blankával ,

, Molnár Áron Törőcsik Danival ,

, Mészáros András pedig Árpa Attilával lép majd ringbe.

A korábbi bajnokok és kihívóik szelfiztek is a csatorna sajtótájékoztatóján, a képeket nemrég Schóbert Lara osztotta meg az Instagramon.

Mint ismeretes, Schóbert Lara tavaly a női pehelysúlymezőny bajnoka volt, akit Dárdai Blanka az Instagramon hívott ki nemrégiben. Molnár Áron a 2023-as évad férfi középsúly-kategória nyertese lett, tavaly pedig szintén egy gálameccsen győzte le Szegedi Fecsót. Törőcsik Dani a 2024-es évadban a szuperdöntőig jutott, ám ott nem sikerült legyőznie Torghelle Sándort. A tetoválóművész szintén az Instagramon üzenve hívta ki a színészt. Mészáros András tavaly úgy lett a férfi nehézsúlymezőny bajnoka, hogy ellenfele, Noszály Sándor az egészségi állapota miatt kénytelen volt visszalépni a szuperdöntőn valón megjelenéstől. Árpa Attila szintén veterán versenyzőnek számít már a Sztárboxban, övet azonban még nem sikerült szereznie: a 2023-as szezonban Brasch Bence győzte le a szuperdöntőben, tavaly pedig Bárdosi Sándor – szintén egy gálamérkőzésen.