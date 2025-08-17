Ellopott pár követ, komoly büntetés lehet a vége

Egy idegenvezető vette észre egy esti túra közben, hogy egy 51 éves brit állampolgár hat darab követ gyömöszöl a táskájába egy Pompeji utcáról, ezért értesítette a hatóságokat.

Azt mondta, fogalma sem volt arról, hogy amiket ki akart vinni Pompejiből, azok műtárgyak. Megpróbálta elkerülni a bajt, de nem sikerült. Könnyű megérteni, ha mindenki magával vinne egy darabot Pompejiből, akkor a végére semmi sem maradna belőle

– nyilatkozta a Mirror szerint egy rendőr.

A meg nem nevezett férfinek 550 ezer forintnak megfelelő pénzbírságot kell valószínűleg kifizetnie, és, ha bíróság elé kerül az ügye, akkor akár hat év börtönbüntetést is kiszabhatnak rá.

Pompeji a világ egyik legismertebb régészeti lelőhelye, évente 2,5 millió turista keresi fel, miután a Vezúv 79-es kitörése után ellepte a vulkáni hamu, és konzerválta az egész települést.

Legutóbb egy nagyon értékes mozaik került vissza Pompejibe, még egy náci katona lopta el.