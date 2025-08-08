Sztárbox: összejöhet a Dárdai Blanka-Schóbert Lara meccs

Néhány napja írtunk arról, hogy Dárdai Blanka kihívta egy bokszmeccsre Schóbert Larát, a Sztárbox előző évadának pehelysúlyú győztesét. A csípős hangvételű kihívásra most reagált Schóbert:

Tavaly az volt az álmom, hogy kiütéssel hozzam el a bajnoki övemet, de ebben a formában nem sikerült. Dárdai Blanka, köszönöm a „táncfelhívásod”, idén ezt az álmom veled valóra váltom. Azt nem ígérhetem, hogy aranyat fogsz látni, de csillagokat egészen biztos. Nagyon örülök, hogy Te is megszeretted ezt a sportágat, remélem, nem fogom elvenni tőle a kedved. Sok sikert a felkészüléshez

– írta Schóbert Lara, azaz, ha az RTL is úgy dönt, összecsap majd a két fiatal.