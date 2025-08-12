Ritkaság, de Christopher Lloyd a nála 31 évvel fiatalabb feleségével mutatkozott

Bemutatták Los Angelesben a Senki 2. című filmet, amiben Bob Odenkirk családos apukaként ismét kiírt egy fél bűnbandát. A filmben a Vissza a jövőbe egykori sztárja, Christopher Lloyd is jelentős szerepet kapott, ő a feleségével, Lisa Loiaconóval érkezett a premierre.

Az ötvenöt éves, ingatlanosként dolgozó Loiacono és a nyolcvanhat éves Lloyd 2012-ben találkoztak, mikor a színész és korábbi felesége eladták egyik kaliforniai otthonukat. 2016-ban házasodtak össze, azóta ritkán mutatkoznak nyilvános eseményeken együtt.