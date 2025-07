Tóth Gabi: Folyamatosan kételkedem abban, hogy jó szülő vagyok-e

Tóth Gabi 2023-ban vált el Krausz Gábortól, akivel egy közös gyermeket is nevelnek, Hannarózát. Az énekesnő és a séf évekkel később, idén februárban több információt is napvilágra hozott házasságuk megromlásának körülményeiről. Tóth most a Borsnak adott interjúban nem Krauszról, hanem a gyermeknevelésről, illetve Hannaróza és új párja, Pap Máté Bence kapcsolatáról beszélt.

„A párom mindig azt mondja nekem, hogy nagyon jó édesanya vagyok, még hogyha korábban el is akartak engem mások ebben bizonytalanítani” – fogalmazott.

Szerintem onnan lehet látni azt, hogy valaki jó anyuka, hogyha sosem érzi magát annak. Én is például folyamatosan kételkedem abban, hogy jó szülő vagyok-e. Viszont, amit legfontosabbnak tartok az anyai szerepkörömben az az, hogy úgy adom át a különböző értékeket és adomákat a gyerekemnek, hogy nem csak az élet jó oldalát mutatom meg neki

– mondta Tóth, aki szerint nagyon sok szülő abba a hibába esik, hogy nem mutatja meg gyermekének a különféle nehézségeket, ezzel próbálja megóvni őt. Az énekesnő azt vallja, hogy a gyerekeket nem szabad átverni, mert nem buták, hanem meg kell mutatni nekik az érem mindkét oldalát, hogy ebből is tanulhassanak majd. „Úgyhogy igyekszem az említett elvek alapján nevelni a kis Hannarózát és összességében úgy érzem, jól teljesítek” – mondta.

Tóth azt is elárulta, hogy lánya nagyon megszerette új párját: „az utóbbi időben nem is velem, hanem vele alszik el esténként, merthogy nagyon kötődnek egymáshoz. Mindeközben pedig a Máté nagyon figyel arra, hogy tiszteletben tartsa, hogy neki van egy édesapja is, akinek nem akarja átvenni a szerepét. De mégis jelen van a lányom a életében, illetve ha kell akkor beleszól a gyereknevelésbe, továbbá férfi oldalról is megadja azt a támaszt, aminek egy gyereknek szüksége van” – mondta.