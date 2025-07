Két nappal a halála előtt lánya még családi videót posztolt Ozzy Osbourne-ról

Kedd este lapunk is hírül adta, hogy meghalt Ozzy Osbourne, a Black Sabbath frontembere. A 76 éves zenész halálhírét a családja jelentette be, posztjuk szerint Osbourne szeretetben töltötte az utolsó óráit. Ma délelőtt derült ki, hogy a zenész életéért két órán át küzdöttek, légimentők is kiérkeztek az otthonához.

A TMZ most arról ír, hogy az énekes mindössze pár nappal a halála előtt, múlt vasárnap a legkisebb lánya, Kelly Osbourne korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében tűnt fel. A felvétel elején Kelly Osbourne jó reggelt kívánt a követőinek, majd megmutatta éppen tabletező kisfiát, Sidney-t, később pedig az édesapja felé fordította a kamerát, aki maga is egy tableten tevékenykedett. Miután lánya megkérte, Ozzy Osbourne is jó reggelt kíván a nézőiknek.

A zenészről készült – talán utolsó nyilvánosan közzétett – felvételt ide kattintva lehet megnézni.

8 fotó