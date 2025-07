„Titokzatos, intelligens, fura jelenség volt” – búcsúznak a celebek Schmuck Andortól

A július 14-én elhunyt Schmuck Andor már hosszú hónapok óta küzdött betegséggel, ám mindig optimistán gondolkodott a felépüléséről.

***

A magyar celebek így búcsúztak tőle:

Nagyon kedveltem Andort! Mindig volt egy kedves szava az emberhez. Ég veled

– írta Tóth Gabi egy fekete-fehér Schmuck-fotó mellé.

„Jó utat, Barátom 🖤 #rip #nemtalalokszavakat” – olvasható Hajdú Péter posztjában.

Schobert Norbi közös képeik mellé azt írta: „Isten Veled, Drága Barátom! 28 éve hívtál rendszeresen, tele voltál jókedvvel. Még szombat délután beszéltünk, kértél tőlem egy szívességet, amit be fogok tartani! Nyugodj békében, Barátom! Találkozunk majd egy következő életben!”

Till Attila kicsit hosszabban írt:

Meghalt Schmuck Andor és bár a Nagy Duett fináléjában beszélt a betegségéről, nagyon meglepett a hír! Sajnálom, hogy így alakult! Nem ismertem igazán őt, még a közös tavaszi műsorok kapcsán sem volt könnyű közel kerülni hozzá, de nekem úgy tűnt kedves, titokzatos, nagyon intelligens és fura jelenség volt ő, sok belső küzdelemmel. Nyugodjon békében!

Korda György úgy fogalmazott:

Egy harcos volt, aki elmondta, hány lehetősége van és ezek szerint sajnos alul maradt a betegséggel szemben. Nagyon érdekes és furcsa ember volt. Nagyon-nagyon fájlalom és sajnálom, mert egy nagyon értékes és érdekes ember távozott el közülünk, aki egy üde színfolt volt mindenképpen. Én elég közelről ismertem őt és egy biztos, hogy jószívű ember volt, aki sokat adakozott, és főleg az időseket segítette. Aztán, hogy az élet többi részében milyen volt, azt nem tudom. Viszont az biztos, hogy nem volt igazán jó énekes, erről meggyőződtem, mikor előadták a Repteret A Nagy Duettben. Mindenesetre béke poraira és legyen neki könnyű a föld!

VV Aurelio két hete még Kölnben találkozott Schmuckkal:

„Két hete még Kölnben voltam forgatni, ő is ott volt. Hajnalig beszélgettünk a hotelnél. Korábban is jóban voltunk, régóta ismertem, de ott még szorosabb lett a kapcsolatunk. Egyszerűen nem akarom elhinni… Nem is igazán említette a betegségét. Annyit mondott, hogy Luxemburgba kell majd utaznia. De ugyanazzal a boldog hanglejtéssel mondta, mint mindig. Egy szót sem beszélt arról, hogy rosszul lenne. Nem hiszem el. Kis aranyos volt, mindig puszival köszöntem neki. Kedvelt ő is engem nagyon. Teljesen le vagyok sokkolódva… Őszinte részvétem az egész családjának.”

Ábel Anita képet posztolt Schmuckról, azt írva, „Te színes voltál, fekete-fehér nem illik hozzád.”

Sári Évi pedig, aki A Nagy Duettben Schmuck partnere volt, azt írta: