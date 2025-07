„Teljesen el vagyok vágva a külvilágtól” – Marcellina szentendrei otthonára is lecsapott a vihar

Hosszú aszályos hetek után a napokban egy hónapnyi eső hullott le hazánkra. A viharok többfelé okoztak súlyos közlekedési zavarokat és jelentős károkat: az ítéletidő nem kímélte például Molnár Ferenc Caramel és Szilágyi Szilvi kertjét, ahogyan Szily Nóra otthonát sem.

Marcellina nemrég a Borsnak beszélt arról, hogy az időjárási viszontagságok teljesen elzárták őt a külvilágtól.

Itt még mindig eszeveszett szél van és semmi nem működik rendesen. Teljesen el vagyok vágva a külvilágtól, nem tudom felhívni a biztosítót, mert egyfolytában foglalt, nem tudom elérni az internetszolgáltatót, mert túl van terhelve. Nem működik semmi! Katasztrófa, katasztrófa!

– mondta a lapnak a szaxofonos-énekesnő, aki most lenne az októberi koncertje reklámozásának hajrájában, de nem tudnak kimenni a tartalmai. Mindemellett be is ázott a háza, de hiába próbálja utolérni a biztosítót.

Marcellina kertjét szerencsére megkímélte a vihar, még a paradicsomjai is átvészelték az ítéletidőt, a körülötte történtek azonban megrémítették az énekesnőt.

Nagyon durva volt itt minden Szentendre környékén! Egy egész napig teljes áramszünet volt, akkor szaxofonoztam. Azóta hol van áram, hol nincs, de nem tudok elérni senkit. Azon gondolkodom, hogy bemegyek a városba és onnan próbálom meg elérni valamelyik szolgáltatót. Ijesztő belegondolni egyébként, mennyire ki vagyunk szolgáltatva a technika vívmányainak. Ki garantálja, hogy ezek a kiváltságaink, mint például egy mobiltelefon, mindig elérhetőek lesznek, ha pár pillanat alatt össze tud omlani a rendszer?

– tette fel a kérdést a zenész.