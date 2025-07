Blága Tünde szerint Végvári Janka túl fiatal a Miss World-höz: „Ott tényleg felnőtt nők vannak”

Júniusban a 17 éves Végvári Jankát választották Magyarország Szépének, így ő képviseli majd Magyarországot a jövő évi Miss World világdöntőn.

Az eredményhirdetést követően a fiatal szépségkirálynő sok bántó kommentet kapott a közösségi médiában, ami miatt többen védelmébe vették őt, köztük Lola és Pottyondy Edina is. Velük ellentétben Blága Tünde, a Miss Universe Hungary 2023-as győztese úgy vélekedik, Végvári túl fiatal az előtte álló megmérettetéshez.

Szkeptikus vagyok, mert én is fiatalon, 14 évesen léptem be a szépségiparba. De azt gondolom, hogy ezt nem szabadna. Nincsen gondom Jankával, nagyon aranyos lány az interjúk alapján, meg látszik, hogy érettebb is a koránál, de a világversenyen azért érezni, hogy ott tényleg felnőtt nők vannak