A TV2 június elején jelentette be, hogy megújul a Megasztár zsűrije: az új évadban Tóth Gabi, Herceg Erika, Curtis és Marics Peti döntenek majd a jelentkezők sorsáról. A tehetségkutató tavalyi évadának ítészcsapatából egyedül Maricsot tartotta meg a csatorna, Caramel szerint a többieket (vele egyetemben) azért cserélték le, mert a TV2 túl visszafogottnak találta a négyesüket.

– fogalmazott május végén a negyvenhárom éves énekes, akihez hasonlóan Tóth Gabinak a testvére, Tóth Vera sincs túl jó véleménnyel a mai tehetségkutatókról.

Az énekesnő elmondása alapján ma már nem a tehetségek érdeklik az embereket, hanem a zsűri. Szerinte az lett a fontos a közönség szemében, hogy „a zsűrin milyen cipő, milyen bugyi van, vagy épp milyen botránya volt.”

– jelentette ki alig pár nappal azelőtt, hogy a TV2 leleplezte a Megasztár megújult zsűrigárdáját, amelynek a húga is a tagja lett.

Tóth Vera úgy fogalmazott: talán még két évvel ezelőtt nem tartotta volna égőnek, ha valaki elmegy zsűrizni egy tehetségkutatóba, de ma már kifejezetten kellemetlen dolognak véli, és maximum anyagi megfontolásból vállalna el egy ilyesfajta felkérést.

Én még hiszem azt, hogy tudok tehetséget kutatni, de ha én egyedüli utolsó mohikán vagyok ebben, akkor én nem leszek ehhez elég. Mert az én fülemre, ha bármit mondanak, én azt nem fogom megcsinálni. Én azt fogom csinálni, amit gondolok, és ezt tudják jól a televíziók vezetői is, ezért nem hívnak meg. Most már a trash megy tehát, aki a szemetet csinálja, azt viszik be az ilyen zsűrikbe. Az lesz a sztár, akinek több a balhéja, aki anyázik a színpadon, és egyre több ilyen jelenség van. Tehát én egyszerűen szekunder szégyent érzek attól, ami most van