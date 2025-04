Galambos Lajos imádkozik azért, hogy hasonló lelki vezetőt kapjon a világ, mint amilyen Ferenc pápa volt

Húsvét hétfőn lapunk is hírül adta, hogy 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa, a katolikus egyház feje. Agyvérzés okozhatta a halálát. A reformok pápájától, aki reményt adott az egyháznak és a világnak, Balavány György írásával búcsúztunk.

Az elmúlt napokban számos hazai híresség is búcsút vett a pápától, köztük Galambos Lajos is, aki éppen húsvét hétfőn lett szabad ember. Ekkor telt le reintegrációs őrizete, így lekerülhetett a lábáról a nyomkövető. A mulatós zenész most a Borssal osztotta meg, hogy letaglózta az egyházfő halálhíre.

Ferenc pápa a katolikus egyház olyan vezetője volt, aki nagyon sokat dolgozott az egyház korszerűsítésén, hisz újra kell gondolni nagyon sok mindent a hitben is és a vallásban is. A social media aktív használatát vagy az egyházi személyek által elkövetett bűnök orvoslását is felvállalta. Modernizált. Egy formabontó ember volt…

– fogalmazott a lap érdeklődésére reagálva Galambos, hozzátéve:

Nagyon imádkozom azért, hogy egy ilyen kaliberű ember jöjjön, hogy ez a vonal legyen folytatva; nem a konzervatív, pulpitusról diktáló, hanem inkább az együttműködő vallás. Számomra nagyon fontos a hit és a vallás, az én életemben megerősödött ez. Engem egy lelkész látogatott rendszeresen, és az nagyon sok gödörből kihúzott a bentlétem alatt

– mondta a börtönben töltött hónapjairól.