Elment a reformok pápája, aki reményt adott az egyháznak és a világnak

Mi sem tesz boldogabbá, mint a gyerekekkel való találkozás. Gyerekkoromban is megvoltak a »mosolymestereim«; most pedig, hogy megöregedtem, gyakorta a gyerekeket tekintem mentoraimnak. Mélyen megindítanak, és jó érzéssel töltenek el ezek a találkozások. Ahogyan az idősekkel is nagyon szívesen találkozom. Ellenállhatatlan a bennük lakozó derű; ahogyan áldják az életet, minden haragot félretéve; kedélyük akár a jó óbor öröme. Nekik is megadatott a sírás és a nevetés kegyelme, akár a gyerekeknek. Amikor a Szent Péter téri közönség soraiban megölelem a gyerekeket, többnyire mosolyognak. Máskor azonban, ha meglátnak tetőtől talpig fehérben, megrémülnek, mert azt hiszik, én vagyok az orvos, aki menten beadja nekik az injekciót, és ilyenkor elpityerednek. Ők a spontaneitás és az emberség bajnokai, és arra emlékeztetnek bennünket, hogy, akik lemondanak emberségükről, mindenről lemondanak; továbbá, ha már nehezünkre esik őszintén sírni vagy szenvedélyesen nevetni, akkor valóban elkezdődött a hanyatlásunk. Ilyenkor már olyan, mintha elérzéstelenítettek volna bennünket, márpedig az efféle felnőttek nem tesznek jót sem maguknak, sem a társadalomnak, sem az egyháznak