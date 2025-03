Ez az oka, hogy barátnője nem ült Timothée Chalamet mellett, amikor kihirdették a legjobb férfi főszereplő kategória nyertesét

Az elmúlt időszakban több díjátadóra elkísérte kedvese Timothée Chalamet-t, nem volt ez másképp a vasárnapi Oscar esetében sem. Bár Kylie Jenner a vörös szőnyegen nem csatlakozott a színészhez, a gála idején szinte végig mellette ült az első sorban. Elsőre furcsának tűnhet, hogy éppen akkor ült el onnan, amikor az a kategória került sorra, melyben Chalamet is jelölt volt, de annak ismeretében, hogy kinek adta át a helyét, már érthetőbb a szituáció.

A legjobb férfi főszereplőnek járó díj kihirdetésekor a 29 éves színész mellett édesanyja, Nicole Flender foglalt helyet.

A Page Six úgy tudja, a cserét nem Chalamet kérte, hanem Jenner ajánlotta fel.

Mint ismert, a díjat végül Adrien Brody kapta meg. A közvetítésen látszódott, ahogy Kylie Jenner vigasztalásképpen hátulról átöleli párját, és puszit ad neki.

Timothée Chalamet and Kylie Jenner kiss after the Best Actor #Oscar was announced. #AwardsSeason pic.twitter.com/gTpuchT5sa

— E! News (@enews) March 3, 2025