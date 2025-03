Helyi idő szerint vasárnap este rendezték Los Angelesben a 97. Oscar-gálát, amelynek legnagyobb győztese az Anora lett. A New York-i szexmunkásról szóló film – amely tavaly az Arany Pálmát is elhozta Cannes-ból – hat jelöléséből ötöt díjra váltott, az író-rendező-vágó Sean Baker az este végére szinte több időt töltött a színpadon, mint a nézőtéren (a filmről írt kritikánkat itt olvashatják). Az Anora kapta a legjobb film Oscarján túl a legjobb eredeti forgatókönyv, a legjobb rendezés, legjobb női főszereplő és a legjobb vágás díját.

Utóbbi azért volt némileg fájdalmas a magyar nézők számára, mert abban a kategóriában volt jelölt Jancsó Dávid, A brutalista vágója is, aki ott is volt a Dolby Színházban. Azért A brutalista alkotóinak is volt okuk az örömre az este folyamán, hiszen az Amerikába menekült fiktív magyar építész hányattatásait bemutató nagyszabású filmeposz tíz jelöléséből hármat díjra váltott, köztük diadalmaskodott az egyik legkiemeltebb kategóriában, a legjobb férfi főszereplőjében is. Adrien Brody ezzel a sikerrel azon színészek rövidke listájára került, akik pályájuk során kétszer is megkapták főszereplőként az Oscart, az elsőt szintén egy holokauszttal kapcsolatos súlyos drámával, a Polanski-féle A zongoristával érdemelte ki több mint húsz évvel ezelőtt.

Ismét azért vagyok itt, hogy képviseljem a háború, a szisztematikus elnyomás, az antiszemitizmus, a rasszizmus és az elidegenítés hatásait. Egy egészségesebb, boldogabb és befogadóbb világért imádkozom, és hiszem, hogy ha a múlt taníthat nekünk valamit, akkor az egy emlékeztető, hogy ne hagyjuk a gyűlöletet féktelenül szabadjára

– mondta Brody, aki annyira belelendült a köszönőbeszédbe, hogy még lekeverni sem hagyta magát – mikor beúszott az idő lejártára diszkréten utaló zene, egyszerűen rápirított a szervezőkre, hogy még szeretné végigmondani.

Sokan biztosra vették az idei Oscar-szezon nagy visszatérőjének, Demi Moore-nak a győzelmét, de a legjobb női főszereplő kategóriában is az Anora kerekedett felül (Mikey Madison annyira meglepődött, hogy alig jutott szóhoz köszönőbeszédében). A legtöbb, összesen 13 jelölést begyűjtő Emilia Pérez mindössze két díjat kapott az este folyamán, ami annak fényében nem volt annyira meglepő, hogy a tekintélyes Netflix-lobbi során komoly botrányba keveredett főszereplője korábbi, rasszista posztjai miatt. Az este másik nagy vesztese a Bob Dylan-életrajzi film, a Sehol se otthon lett, amely végül tíz jelöléséből egyet sem tudott díjra váltani. A gála amúgy viszonylag feszesen, különösebb botrányok nélkül zajlott, bár az Oscar-házigazdaként most debütáló Conan O’Brien poénjai nem sikerültek túl emlékezetesre. Politikai kiszólásokból is csak egy-kettő akadt, a legfontosabb ezek közül az volt mikor a legjobb dokumentumfilm díját elnyerő Nincs más föld izraeli és palesztin alkotói közösen szólítottak fel az embertelenség és az öldöklés leállítására. A legmeghatóbb rész idén is az In Memoriam-szekció volt, amelyben Donald Sutherlandtől a nemrég elhunyt Gene Hackmanig elbúcsúztak az elmúlt egy évben elhunyt filmesektől.

A gáláról szóló közvetítésünket ide kattintva tudják visszanézni, a díjazottak teljes listáját itt találják:

Legjobb férfi főszereplő

Adrien Brody, A brutalista

Timothée Chalamet, Sehol se otthon

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Konklávé

Sebastian Stan, The Apprentice – A Trump-sztori

Legjobb férfi mellékszereplő

Jurij Boriszov, Anora

Kieran Culkin, Rokonszenvedés

Edward Norton, Sehol se otthon

Guy Pearce, A brutalista

Jeremy Strong, The Apprentice – A Trump-sztori

Legjobb női főszereplő

Cynthia Erico, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, A szer

Fernanda Torres, I’m Still Here

Legjobb női mellékszereplő

Monica Barbaro, Sehol se otthon (A Complete Unknown)

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, A brutalista

Isabella Rossellini, A konklávé

Zoe Saldana, Emilia Pérez

Legjobb film

Anora

A brutalista

Sehol se otthon

Konklávé

Dűne 2.

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

A szer

Wicked

Legjobb rendező

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (A brutalista)

James Mangold (Sehol se otthon)

Jacques Audiard (Emila Pérez)

Coralie Fargeat (A szer)

Legjobb adaptált forgatókönyv

Sehol se otthon

Konklávé

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Legjobb eredeti forgatókönyv

Anora

A brutalista

Rokonszenvedés

Szeptember 5

A szer

Legjobb animációs film

Áradás

Agymanők 2.

Egy csiga emlékiratai

Wallace és Gromit: A szárnyas bosszúja

A vad robot

Legjobb operatőri munka

A brutalista

Dűne 2.

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Legjobb jelmez

Sehol se otthon

Konklávé

Gladiátor 2.

Nosferatu

Wicked

Legjobb dokumentumfilm

Black Box Diaries

Nincs más föld

Porcelain War

Államcsíny zenei aláfestéssel

Sugarcane: Az eltemetett igazság

Legjobb rövidfilm

A lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Legjobb rövid dokumentumfilm

Death by Numbers

I am ready, Warden

Incident

Instruments Of A Beating Heart

The Only Girl In The Orchestra

Legjobb vágás

Anora

A brutalista

Konklávé

Emilia Pérez

Wicked

Legjobb nemzetközi játékfilm

I’m Still Here

Lány a tűvel

Emilia Pérez

A szent füge magja

Áradás

Legjobb smink és haj

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

A szer

Wicked

Legjobb eredeti filmzene

A brutalista

Konklávé

Emilia Pérez

Wicked

A vad robot

Legjobb eredeti betétdal

El Mal (Emilia Pérez)

The Journey (The Six Triple Eight)

Like A Bird (Sing Sing)

Mi Camino (Emilia Pérez)

Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

Legjobb díszlet

A brutalista

Konklávé

Dűne 2.

Nosferatu

Wicked

Legjobb animációs rövidfilm

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wander

Yuck!

Legjobb hang

Sehol se otthon

Dűne 2.

Emilia Pérez

Wicked

A vad robot

Legjobb vizuális effektusok