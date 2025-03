Oscar-díj 2025: remekül festett Jancsó Dávid és párja, Nagy Ilka Janka a vörös szőnyegen

Az Anora kapta a legjobb film Oscarján túl a legjobb eredeti forgatókönyv, a legjobb rendezés, legjobb női főszereplő és a legjobb vágás díját.

Utóbbi azért volt némileg fájdalmas a magyar nézők számára, mert abban a kategóriában volt jelölt Jancsó Dávid, A brutalista vágója is, aki ott is volt a Dolby Színházban párjával, Nagy Ilka Jankával, aki a film vágóasszisztense is volt.

(A Jancsóval készült, Oscar-előtti interjúnk egyébként itt olvasható.)

Azért A brutalista alkotóinak is volt okuk az örömre az este folyamán, hiszen az Amerikába menekült fiktív magyar építész hányattatásait bemutató nagyszabású filmeposz tíz jelöléséből hármat díjra váltott, köztük diadalmaskodott az egyik legkiemeltebb kategóriában, a legjobb férfi főszereplőjében is.

Az afterpartiról készült képeket itt mutatjuk: