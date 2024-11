Mariah Carey a karácsony koronázatlan királynője, hiszen rajongói minden évben tőle várják, hogy bejelentse az ünnepi időszak kezdetét. Erre 1994-es All I Want for Christmas Is You című karácsonyi dala révén kapott felhatalmazást, ami az elmúlt három évtizedben nemcsak, hogy az énekesnő legnagyobb slágere, de a szeretet ünnepének nem hivatalos himnusza is lett, ami minden évben újra és újra felkúszik a slágerlistákra karácsonyhoz közeledve.

Az énekesnő október elején még túl korainak ítélte a szezonnyitást, november elsején azonban áldását adta a dologra.

Pénteken közzétett videójának eleje még halloweeni tematikájú: ebben Carey Morticia Addamsként ad elő egy rövid, ám annál profibban kivitelezett jelenetet partnerével, majd egy éles váltással betör a karácsony.

Eljött az idő!

– énekli Mariah Carey egy szánon ülve, miközben egy hóember táncol és természetesen az All I Want for Christmas Is You szól.