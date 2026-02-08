büki ádámjohannes hösflot klaebojohannes klaebokónya ádám
Óriási hajrában tönkreverte riválisait a norvégok klasszis sífutója

Johannes Klaebo immáron hatszoros olimpiai bajnoknak mondhatja magát
24.hu
2026. 02. 08. 13:31
Johannes Klaebo immáron hatszoros olimpiai bajnoknak mondhatja magát
Ahogy várni lehetett, nem talált legyőzőre a férfi 10+10 km tömegrajtos sífutóversenyen a norvégok klasszisa, Johannes Klaebo, aki kiváló hajrával megszerezte idei első, összességében hatodik olimpiai aranyérmét.

Nagyszerűen a kezdtek a norvégok, a verseny első negyedében Johannes Klaebo, Martin Nyenget, Mattis Stenshagen és Harald Amundsen állt az élen, megelőzve a francia Mathis Deslogest és Hugo Lapalust, illetve a semleges színekben induló orosz Szavelij Koroszteljovot.

A norvégok közül előbb Mattis Stenshagen szakadt le, folyamatosan nőtt a hátránya az élmezőny mögött, majd 11 kilométernél Amundsen ütközött Koroszteljovval, elesett, és az így összeszedett hátrányt nem tudta ledolgozni.

Az utolsó kör előtt, 16,6 km-nél öten (Klaebo, Nyenget, Lapalus, Desloges, Koroszteljov) együtt haladtak az élen. A célegyenes előtti utolsó előtti emelkedőn rövid időre Lapalus állt az élre, de Klaebo tempót váltott, és pillanatok alatt tetemes előnyre tett szert.

A 29 éves norvég szép versenyzéssel megszerezte idei első, összesen már a hatodik olimpia aranyát, a második a 23 éves Desloges lett, aki mindössze egy tizedmásodperccel előzte meg a norvég Nyengetet.

A két magyar közül Kónya Ádám teljesített jobban, végül nyolcperces hátránnyal a 63. helyen ért célba. Büki Ádámot lekörözték, és a 68. helyen zárt.

Téli olimpia, sífutás, férfi 10+10 km

1. Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) 46:11.0 perc
2. Mathis Desloges (Franciaország) 2.0 mp. hátrány
3. Martin Löwström Nyenget (Norvégia) 2.1 mp. h.
…63. Kónya Ádám 8 perc 1.8 mp. h.
…68. Büki Ádám 1 kör hátrány

