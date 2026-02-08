Óriási hajrában tönkreverte riválisait a norvégok klasszis sífutója

Nagyszerűen a kezdtek a norvégok, a verseny első negyedében Johannes Klaebo, Martin Nyenget, Mattis Stenshagen és Harald Amundsen állt az élen, megelőzve a francia Mathis Deslogest és Hugo Lapalust, illetve a semleges színekben induló orosz Szavelij Koroszteljovot.

A norvégok közül előbb Mattis Stenshagen szakadt le, folyamatosan nőtt a hátránya az élmezőny mögött, majd 11 kilométernél Amundsen ütközött Koroszteljovval, elesett, és az így összeszedett hátrányt nem tudta ledolgozni.

Az utolsó kör előtt, 16,6 km-nél öten (Klaebo, Nyenget, Lapalus, Desloges, Koroszteljov) együtt haladtak az élen. A célegyenes előtti utolsó előtti emelkedőn rövid időre Lapalus állt az élre, de Klaebo tempót váltott, és pillanatok alatt tetemes előnyre tett szert.

A 29 éves norvég szép versenyzéssel megszerezte idei első, összesen már a hatodik olimpia aranyát, a második a 23 éves Desloges lett, aki mindössze egy tizedmásodperccel előzte meg a norvég Nyengetet.

A két magyar közül Kónya Ádám teljesített jobban, végül nyolcperces hátránnyal a 63. helyen ért célba. Büki Ádámot lekörözték, és a 68. helyen zárt.