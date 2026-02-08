amaliabevándorláscovidegyesült államok
Nagyvilág

Súlyosan megbetegedett egy ICE által őrizetbe vett 18 hónapos kislány, hetekkel később kapott csak megfelelő orvosi ellátást

admin Rugli Tamás
2026. 02. 08. 12:25
A 18 hónapos Amaliát és szüleit decemberben vették őrizetbe, a kislánynál a texasi bevándorlási központban alakult ki súlyos tüdőbetegség. Miután visszatért a kórházból, elkobozták a gyógyszereit.

Egy 18 hónapos kislányt, Amaliát is őrizetbe vettek a családjával együtt múlt év decemberében az amerikai bevándorlási hatóság (ICE) emberei, ahonnan a kislány később életveszélyes légúti betegséggel került kórházba. A Reuters közlése szerint, amely a szülők friss feljelentésén alapszik, a kislányt a kórházból visszavitték az őrizetbe, ott pedig megtagadták tőle az orvosok által előírt utókezelést, és a kórházban felírt gyógyszereket is elvették a családtól.

Amalia családja 2024-ben érkezett az Egyesült Államokba Venezuelából, miután menedékkérelmet nyújtottak be, rendszeresen jelentkeztek is a hatóságoknál. Ennek ellenére december 11-én egy razzia során letartóztatták őket, és az egész családot a texasi Dilley-ben lévő bevándorlási központba vitték.

Amalia itt betegedett meg, az új évre már 40 fokos lázzal feküdt, végül azonban csak hetekkel később, január 18-án szállították egy San Antonió-i kórházba, ahol Covid-fertőzést és tüdőgyulladást állapítottak meg nála. Tíz napig kezelték kórházban, utána visszavitték Dilley-be, ahol a gyógyszereit és a táplálékkiegészítőit is elkobozták.

A család a bírósághoz fordult, ezt követően mindannyiukat hamar kiengedték az őrizetből. Ennek ellenére a család nem tett le arról, hogy jogi úton szerezzen elégtételt, és beperelték az ICE-t.

Amaliát soha nem szabadott volna őrizetbe venni. Majdnem meghalt Dilley-ben

– nyilatkozta a család ügyvédje.

A Reuters írása szerint a jogi képviselő rávilágított arra is, hogy a Dilley-ben található központban nem megfelelőek a körülmények az ott őrizetben tartott több száz szülő és gyermek számára: a központban állítólag nem megfelelő minőségű az ivóvíz, nem áll rendelkezésre megfelelő mértékben egészséges étel, ahogy egészségügyi ellátás sem, a gyerekek számára pedig az oktatáshoz való hozzáférést sem biztosítják.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Fegyveresek raboltak el Szerbiában egy X-faktoros énekest, váltságdíjat követeltek érte
A nyári amerikai bombázás óta először ült tárgyalóasztalhoz Irán és az Egyesült Államok
Harc a fűtésért: Putyin a telet használja fegyverként Ukrajna ellen
Az Egyesült Államok megszüntette az orosz energia miatt Indiára kivetett büntetővámot
US' Lindsey Vonn takes part of an official training for the women's downhill event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Tofane Alpine Skiing Centre in Cortina d’Ampezzo on February 7, 2026.
Szívbemarkoló: Lindsey Vonn elindult szakadt térdszalaggal, de hatalmasat bukott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik