Egy 18 hónapos kislányt, Amaliát is őrizetbe vettek a családjával együtt múlt év decemberében az amerikai bevándorlási hatóság (ICE) emberei, ahonnan a kislány később életveszélyes légúti betegséggel került kórházba. A Reuters közlése szerint, amely a szülők friss feljelentésén alapszik, a kislányt a kórházból visszavitték az őrizetbe, ott pedig megtagadták tőle az orvosok által előírt utókezelést, és a kórházban felírt gyógyszereket is elvették a családtól.

Amalia családja 2024-ben érkezett az Egyesült Államokba Venezuelából, miután menedékkérelmet nyújtottak be, rendszeresen jelentkeztek is a hatóságoknál. Ennek ellenére december 11-én egy razzia során letartóztatták őket, és az egész családot a texasi Dilley-ben lévő bevándorlási központba vitték.

Amalia itt betegedett meg, az új évre már 40 fokos lázzal feküdt, végül azonban csak hetekkel később, január 18-án szállították egy San Antonió-i kórházba, ahol Covid-fertőzést és tüdőgyulladást állapítottak meg nála. Tíz napig kezelték kórházban, utána visszavitték Dilley-be, ahol a gyógyszereit és a táplálékkiegészítőit is elkobozták.

A család a bírósághoz fordult, ezt követően mindannyiukat hamar kiengedték az őrizetből. Ennek ellenére a család nem tett le arról, hogy jogi úton szerezzen elégtételt, és beperelték az ICE-t.

Amaliát soha nem szabadott volna őrizetbe venni. Majdnem meghalt Dilley-ben

– nyilatkozta a család ügyvédje.

A Reuters írása szerint a jogi képviselő rávilágított arra is, hogy a Dilley-ben található központban nem megfelelőek a körülmények az ott őrizetben tartott több száz szülő és gyermek számára: a központban állítólag nem megfelelő minőségű az ivóvíz, nem áll rendelkezésre megfelelő mértékben egészséges étel, ahogy egészségügyi ellátás sem, a gyerekek számára pedig az oktatáshoz való hozzáférést sem biztosítják.