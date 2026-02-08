Videón, ahogy ködtenger lepi el Füzért és környékét

Vasárnap reggel sűrű, tejfehér köd lepte el Füzért, és a völgyben fekvő település környékét. Az Időkép.hu kameráján csodás látványt nyújt a semmiből érkező és valóban tengerként hullámzó ködtakaró, ami viszont nem csak a zempléni tájra borult ma hajnalban: nagyjából a Budapest–Kecskemét–Hódmezővásárhely-vonaltól keletre sokfelé indult szürke, ködös idővel a nap.

Ami még mindig a vasárnapot, de már a folytatást illeti, a Kiderül.hu előrejelzése szerint kisebb csapadék továbbra is a nyugati, délnyugati tájakon, valamint az északkeleti országrészben fordulhat elő: az eső, zápor mellett este, késő este az északkeleti határ közelében, illetve a hegyekben néhol nem kizárt havas eső, hóesés.

A Zemplén környezetében délutántól időnként megélénkülhet az északias irányú szél, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között várható, de északkeleten néhol kissé hidegebb is lehet, késő este 1-5 fokig csökken a hőmérséklet – itt írtunk erről részletesen.